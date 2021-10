Messi y su ballet: Argentina se floreó y goleó a Uruguay

Cuando se pudieron juntar los de arriba, Argentina empezó a dibujar una victoria formidable sobre Uruguay por 3 a 0, en las Eliminatorias Sudamericanas, que deja a la Selección Nacional cada vez más cerca del Mundial de Qatar 2022. Antes, cuando la "celeste" complicó, apareció el marplatense Emiliano Martínez en toda su dimensión para cuidar el cero. A partir de los goles, todo fue fiesta en el Monumental, con Messi liderando, con De Paul asistiendo, con todos rindiendo.

Hacía mucho tiempo que no había una Selección que contagiara tanto. No es por el tiempo sin público en las canchas, es la obtención de la Copa América, el sentido de pertenencia que está mostrando el grupo con la camiseta albiceleste, las ganas y el amor por venir a defender los colores del país, que hacen que la gente se sienta identificada, quiera que le vaya bien, disfrute los partidos y termine gozando en la cancha.

El 3 a 0 no deja de lado lo que fue una actuación descollante de "Dibu" Martínez.

A todo ritmo comenzó el partido. De ida y vuelta, con Argentina teniendo la pelota y Uruguay cerrando caminos y mostrando todo su potencial ofensivo. Entonces, los de Scaloni manejaban el partido pero las mejores ocasiones eran para la visita, que hizo lucir en más de una oportunidad a "Dibu" Martínez. La tercera clara de Suárez reventó el palo izquierdo y el local reaccionó. Al juego le agregó mayor profundidad y abrió el marcador con un centro-asistencia de Messi que no alcanzó a puntear Nicolás González en la diagonal, pero engañó a Muslera que cuando quiso reaccionar era tarde y la pelota del "10" se metió suavemente contra el caño derecho: 1 a 0.

De ahí en adelante, fue "baile". Creció el capitán y alrededor de él todos. Desde los centrales que recuperaban alto y se convertían casi en volantes, los laterales que pasaban con criterio, la categoría de Paredes, De Paul y Lo Celso, tres "enlaces" juntos en la mitad de la cancha, la movilidad de González, la presencia de Lautaro Martínez. Y atrás, la seguridad del arquero marplatense. Antes de irse al descanso, llegó el segundo. Casi de casualidad, después de que De Paul asistiera a Lo Celso que dejó en el camino a Muslera, se acomodó una vez, dos, buscó el remate arriba sin arquero y la pelota pegó en el travesaño, picó en la línea y se fue. Un ratito más tarde, una pelota terminó perdida en el área y De Paul, cuándo no, la encontró y no dudó en meter el disparo que venció la resistencia del arquero y selló el 2 a 0 para irse envueltos en una ovación al vestuario.

La superioridad fue todavía más marcada en el complemento. Uruguay estaba rendido, casi no llegó al arco de Martínez y sólo había que esperar el momento para que Argentina estirara la cuenta. Después de algunas ocasiones que pasaron cerca, de algunas que no se terminaron bien en los metros finales, a puro toque llegó el tercero. Empezó atrás, la movieron todos, llegó por derecha, la recibió Messi en la medialuna y juntó marcas, retrocedió dos pasos y sacó nuevamente para afuera donde esperaba De Paul que de primera metió el centro-pase rasante que pasó entre el arquero y los centrales, no pudo empujar Lo Celso pero sí Martínez por el segundo palo para poner la frutilla del postre.

El resto estuvo demás. Scaloni hizo cambios para ovaciones y para cuidar jugadores que tienen una amarilla y quiere tenerlos para Perú el jueves. Tabárez intentó cambiar algo desde el banco pero no tuvo suerte. La noche terminó llena de aplausos, de cantos para los jugadores, para el entrenador, para los "uhhh" por las atajadas de Muslera que evitaron que la goleada sea aún mucho mayor. Porque dieron la Copa América, pero no se quedan con eso, están con confianza, se ven felices en la Selección y, cómo dice la canción, salen a demostrar "que lo llevan adentro, como lo llevo yo".

Síntesis

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Cambios: ST 17' Joaquín Correa y Ángel Di María por L.Martínez y De Paul, 29' Julián Álvarez y Ezequiel Palacios por González y Paredes, y 35' Facundo Medina por Otamendi.

Uruguay (0): Fernando Muslera; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Coates, Diego Godín y Matías Viña; Nicolás De La Cruz, Matías Vecino y Federico Valverde; Brian Rodríguez y Luis Suárez. DT: Oscar Tabárez.

Cambios: ST 0' Edison Cavani y Darwin Núñez por Rodríguez y De La Cruz, 17' Joaquín Piquerez y Lucas Torreira por Viña y Nández, y 27' Giovanni González por Araujo.

Goles: PT 38' Messi (A) y 44' De Paul (A); ST 16' L.Martínez (A).

Árbitro: Roberto Tobar, de Chile.

Estadio: "Monumental".



