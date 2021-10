Aníbal Fernández: “El crimen de Lucas es una locura, las fuerzas de seguridad no dan abasto”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, habló este jueves del crimen de Lucas Cancino, el estudiante de 17 años que fue asesinado de una puñalada en el pecho en un intento de robo cuando se dirigía a la escuela a bordo de su bicicleta en la localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes. En declaraciones a la prensa, el funcionario advirtió que “las fuerzas de seguridad no dan abasto” y añadió: “Los recursos son limitados y los estamos administrando de la mejor manera”.

“Mi reconocimiento y respeto por lo que ha hecho la Policía en la Provincia porque en tiempo récord pudo detener al responsable. Se necesita un poquito de colaboración de la Justicia, que aprecie la situación en la que se encuentra. Lo que han hecho con este chico es una locura”, sentenció el ministro.

"Nos pusimos a disposición para ver si podíamos ayudar en algo, es dolorosísimo este tema. Yo voy a tratar de tomar contacto con la familia", indicó Fernández.

“Uno de los pibes estos había estado detenido por robo y había sido liberado”, cuestionó el funcionario nacional, y amplió: “Si fue detenido por robo, tiene que estar detenido por robo. No puede ser que recupere la libertad por algún artilugio jurídico que se pueda poner a disposición del magistrado. No estoy de acuerdo con eso”.

En ese marco, Fernández envió un mensaje a la Justicia: “Ha​y casos de homicidios culposos, no dolosos, cosas muy particulares en donde a lo mejor no se justifica la prisión preventiva, pero en robos, con semiplena prueba… colaboren un poquito porque en situaciones tan particulares como las que vive nuestro país, las fuerzas de seguridad no dan abasto para estar en todos lados”.

Fernández afirmó que no le “consta” que haya crecido la inseguridad producto de la liberación de presos que no habían terminado su condena, en el marco de la pandemia de coronavirus. “Que salgan no es una decisión de las fuerzas policiales sino de la Justicia. No me consta que haya sucedido ni que haya reincidencia por aquello, si es que han salido con antelación con pulseras o cosas por el estilo”, subrayó.

“La Policía cuenta con 33 mil efectivos, que es menos de la mitad de lo que tuvo toda la vida, desparramados por todo el país. Con Gendarmería pasa lo mismo. Mañana vamos a poner en funcionamiento un sistema en terminales y estaciones de trenes, que es el primer lugar que hemos tomado y así vamos a ir efecto por efecto, sino es imposible. No tenemos miles de millones de hombres y mujeres para poner en todos los barrios”, finalizó.