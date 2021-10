El campeón mundial Daniel Bertoni contó que tiene cáncer de próstata

Daniel Bertoni, campeón del Mundial de fútbol Argentina 1978, reveló que padece cáncer de próstata y que está recibiendo un buen tratamiento médico. "Estoy con cáncer de próstata. Hoy me hice unos estudios, me dieron bien. Por suerte tengo una buena obra social y los oncólogos me están atendiendo de gran manera", expresó Bertoni, de 66 años, en diálogo con Botines y Escritorios, por Radio Late.

El exdelantero, ídolo de Independiente y la Selección, no dio más detalles de su enfermedad pero habló de la actualidad del Rojo. "Quiero a Independiente y lo amo. Pero verlo hoy me da lástima porque no tiene el equipo que nosotros teníamos", admitió el bahiense, que con el equipo de Avellaneda conquistó tres veces la Copa Libertadores (1973, 1974 y 1975), tres veces la Copa Interamericana (1973, 1974 y 1976) y la Copa Intercontinental de 1973.

Sin embargo, Bertoni resaltó el trabajo del entrenador Julio César Falcioni. "Con poco, está en la pelea. Falcioni es técnico saca puntos", elogió. Actualmente, Independiente está octavo en la Liga Profesional (LPF) con 24 puntos, a nueve del líder River. Sobre Alan Velasco, la joyita del equipo, Bertoni opinó: "Le ponen mucha presión. El jugador tiene mucha calidad. Tiene mucho futuro, hay muchos chicos que juegan muy bien".