Alvarado madrugó y volvió a ser feliz en el Minella

Había que ganar. Sin dudas, hay cosas para mejorar, no pudo sostener el rendimiento durante mucho tiempo, le costó otra vez generar ocasiones de gol, pero ganó. Y a los problemas de los últimos partidos, los logró superar, no le convirtieron, aprovechó la primera que tuvo y sonrío ante su gente que no podía festejar una victoria en la cancha desde hace mucho tiempo. Por eso, Alvarado se fue feliz del Minella con el 1 a 0 sobre Atlanta con el tempranero gol de Mauro Valiente.

El zurdazo bárbaro de Valiente, va con destino de gol. (Foto: Diego Berrutti)

El primer objetivo de Alvarado no sólo se cumplió, sino que se superó. Porque tenía que tratar de que no le hagan un gol antes de los 10', cosa que había pasado en los últimos 4 partidos. Y además de conseguirlo, esta vez fue el que golpeó temprano. Apenas habían pasado 5', cuando Mauro Valiente recibió de Astina, controló y definió con categoría para cortar la mala racha sin goles a favor y marcar el 1 a 0. Con el tanto se tranquilizó el "torito", se acomodó mejor atrás y le cedió la pelota a Atlanta que no tenía demasiadas ideas. Igual, fue arriesgado porque la visita llevó el juego más cerca de Fernández e inquietó con centros rasantes y un remate que pegó en la base del caño derecho.

El festejo de alegría y desahogo, después de un gol en 9 partidos. (Foto: Diego Berrutti)

Con el correr de los minutos, otra vez ganó en confianza el local, crecieron Vitale y Jaurena, y a partir de ahí empezó a ganar el medio y tuvo el segundo en una buena por derecha del "10" que dejó atrás a Rago, se quedó sin ángulo y tocó adentro para Cadenazzi que, increíblemente, sin arquero, no pudo convertir. El segundo objetivo, también estaba cumplido, al descanso con ventaja.

Walter Erviti volvió al Minella, pero se terminó yendo con derrota enfrentando al club de sus amores. (Foto: Diego Berrutti)

El complemento no arrancó de la mejor manera. Atlanta, con cambios, salió con más ímpetu, Pedrozo comenzó a ganar por la izquierda y al minuto asistió a Colombini que no llegó por centímetros. El partido se puso lindo, González desbordó por derecha, sacó el centro a media altura que alcanzó a puntear Valiente y que Rago sacó de manera brillante, primero con la mano y después punteando para evitar el rebote. La respuesta, otra vez llegó del lado del exAldosivi que encontró la cabeza solitaria de Solari que, de frente al arco, no le pudo dar dirección.

Brian Mieres entró, y en una de las primeras casi lo liquida. (Foto: Diego Berrutti)

Después de ese arranque dinámico, otra vez se pinchó. Jaurena enfriaba con la pelota, la movían de un lado para el otro y no había mayores ocasiones. Una aparición por sorpresa de Mieres metiéndose adentro, le sacó pintura al palo izquierdo, en la última clara del conjunto de Coyette. Después, se dedicó a cuidar la ventaja, cuando pudo con la pelota, y cuando no, bien firme en defensa. Un cruce de Cáceres ante el ingreso libre de Ramírez y una gran atajada de Fernández a un cabezazo de sobrepique de Colombini, pusieron el moño.

Cuando se pudo se jugó, y cuando no se aguantó, para llevarse el triunfo. (Foto: Diego Berrutti)

El pitazo final de Bruno Bocca significó el desahogo, la alegría, el peso de encima. Alvarado levantó los brazos y festejó, se lo fue a dedicar a su gente, y los aplausos fueron recíprocos. Chau rachas, hola victoria.

La gente de Alvarado pudo festejar la primera victoria en cancha después de mucho tiempo. (Foto: Diego Berrutti)

Síntesis

Alvarado (1): Pedro Fernández; Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Julián Vitale; Santiago González, Sebastián Jaurena, Marcos Astina y Darío Cáceres; Mauro Valiente y Felipe Cadenazzi. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 10' Brian Mieres por González, 29' Juan Alsina y Emiliano Bogado por Robledo y Cadenazzi, y 34' Franco Malagueño y Leandro Navarro por Jaurena y Astina.

Atlanta (0): Juan Francisco Rago; Gabriel Carrasco, Alan Pérez, Martín García y Ramiro Fernández; Gabriel Ramírez y Joaquín Ochoa Giménez; Daniel Sagiorno, Fabricio Pedrozo y Evelio Cardozo; Ignacio Colombini. DT: Walter Erviti.

Cambios: ST 0' Alejo Dramisino y Santiago Solari por Sagiorno y Cardozo; 23' Bisanz y Bolívar por Ochoa Giménez y Pedrozo, y 36' Cristian Cuenca por Ramírez.

Goles: PT 5' Valiente (Al)

Árbitro: Bruno Bocca.

Estadio: José María Minella.