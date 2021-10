Círculo le pone fin a la temporada

Lo más importante que queda para Círculo es que completó su segunda temporada en el Federal A, que no haya descensos sirvió para que el club no sufriera más de la cuenta y que sus jugadores vayan haciendo más experiencia en la divisional. El resto, poco positivo para destacar, los resultados no fueron buenos y llega a la última jornada con 18 partidos sin ganar y 7 derrotas consecutivas. A las 20.30, le pone fin a la Zona 1 frente a Sol de Mayo de Viedma.

El equipo de Lucas Baldino, que comenzó el año con Gustavo Noto, sólo necesita terminar el certamen y después ver cómo se reorganiza, quién asumirá y los pasos a seguir. Pero ese será otro capítulo. El último para cerrar la temporada, será ante uno de los que aspira a terminar lo más arriba posible en la tabla de cara a los playoffs por el segundo ascenso.

El entrenador no contará con Nahuel Pájaro con una molestia y Juan Zarza que llegó a las 5 amarillas. De acuerdo a los últimos resultados, poder sumar sería la mejor despedida para el "papero" de una temporada aciega.