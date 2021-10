Federico Marín, antes del viaje de Peñarol: "Esto recién arranca, todavía estamos lejos del equipo que podemos ser"

Peñarol está por viajar nuevamente a Capital Federal, donde afrontará la segunda parte del Torneo Súper 20, con nuevos duelos por la Conferencia Sur. Con un récord de 4-1, el "Milrayitas" tuvo un gran comienzo de temporada siendo que es un plantel renovado, todavía incompleto, y que está recién gestándose.

Uno de los puntos altos ha sido Federico Marín, el alero olavarriense que aporta la cuota de experiencia a sus 37 años, en medio de varios jóvenes. En charla con 0223, el "Pájaro" hizo un balance de este arranque para el equipo de Leandro Ramella, que el domingo retomará la competencia ante Ferro en el "Héctor Etchart": "Es positivo el análisis, esto recién comienza y tampoco hay que perder la cabeza, todos los equipos están en estaba de construcción, pero a pesar de no haber jugado muchos partidos previos al Súper 20 ,el equipo comenzó mostrando progresivamente una idea de juego", indicó el exEstudiantes de su ciudad natal.

-Es un equipo con juventud y mucho hambre, ¿cómo definirías tu rol, dada la experiencia que podes aportar?

-Es un equipo con muchos jóvenes , y por lo que veo tienen una idea clara de lo que quieren. La verdad, me sorprendió para bien el compromiso y respeto a la hora de trabajar de cada uno de ellos, se hace muy fácil y entretenido ir a entrenar con ellos. Creo que más allá de lo que podamos aportar junto a Phil (Locket) y Al (Thornton), siendo los más veteranos, la clave está en ser ejemplos a la hora de trabajar y que sientan que no pueden regalar un solo día de trabajo. Con esta clase de jóvenes a veces no es necesario hablar mucho porque ellos tienen bien en claro lo que quieren y el rol que "Lea" (Ramella, DT) les da en el equipo, así que solo resta acompañarlos y que sientan que siempre va haber alguien para contenerlos o escucharlos si lo necesitan.

-¿Es para ilusionarse con este arranque, o mejor ser cautos, teniendo en cuenta que es una temporada larga?

-La ilusión la tengo cada vez que firmo en un equipo. Sino, creo que no jugaría más. Pero no hay que perder la cabeza, tenemos que ser conscientes de que esto recién arranca y que ni siquiera tenemos el equipo completo. Siento que estamos lejos del equipo que podemos llegar a ser, pero este inicio sirve para comenzar a marcar un camino hacia donde queremos ir. La única manera que conozco de llegar a ser eso que aspiramos es construyendo día a día en cada entrenamiento, pero para eso hace falta tiempo y trabajo.

-Mostraron tener un buen poder de gol y variado en distintas manos, ¿esto fue buscado, ya que no tienen un jugador de esos determinante al cual siempre acudir?

-Somos un equipo que no tiene una figura bien marcada, es por eso que nuestra identidad se basa en el juego colectivo. Lo que tenemos es un grupo de jugadores con talento, con buena lectura de juego, y eso hace que nos prestemos la pelota, identifiquemos las ventajas de juego, eso lleva a que en cada partido cualquiera puede ser la figura del juego.

Marín se erige como el goleador del equipo con 16.6 puntos de promedio en los cinco juegos, además de 4.4 rebotes y 2.2 asistencias y una valoración de 13.8. Además, suma 27.2 minutos de promedio en cancha.

-¿Cómo decidiste la propuesta de Peñarol, y si te hizo dudar tu pasado en Quilmes?

-Fue algo que se fue dando con los días. En un principio estaba evaluando la posibilidad de volver a Uruguay, pero la posibilidad de estar cerca de mi familia, viendo que mi vuelta a Olavarría era muy difícil (debido a que no se sabía de la continuidad de Estudiantes en la Liga Argentina) y sumado a que "Lea" Ramella era el técnico del equipo, alguien a quien conozco hace muchos años y comparto bastante su estilo de juego. Y Peñarol fue el equipo que más interés demostró en mi acá. Esto es un trabajo. Todo eso hizo que a la hora de tomar la decisión me defina por este club.

-Peñarol es un grande en la historia, pero le ha costado en el último tiempo, ante las diferencias económicas, alcanzar play offs. ¿Es el gran objetivo para ustedes?

-No hemos hablado mucho de objetivos, creo que a veces hablar antes de tener definido el equipo, sin saber la química que va haber, es hablar muy por arriba, pero internamente siento que ese tiene que ser uno de los objetivos a largo plazo y de los cuales se construye para poder conseguirlo día a día.

-Se vienen cruces exigentes nuevamente desde el domingo, ¿qué están trabajando en estos días, además de insertar mejor a Al Thornton, que jugó más que entrenar con ustedes?

-Seguimos sumando horas de entrenamiento, principalmente en lo que se venía trabajando. Solo que estos primeros partidos comienzan a mostrarte de una manera más cruda, sobre qué es lo que tenemos que seguir puliendo y qué cosas se están haciendo bien para poder reforzarlas. Este tiempo viene bien para terminar de incluir a "Al" al equipo, pero sabemos que si queremos ser competitivos en cuanto a lo que vimos en la última gira, tenemos que seguir enfocado en mejorar nuestra defensa. Porque si queremos ganar en cualquier cancha, la defensa tiene que ser uno de nuestros fuertes principales.