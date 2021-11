Se estrenó "Entrelazados", la primer serie de Disney+ hecha en Latinoamérica

En “Entrelazados”, la nueva serie de Disney y la primera producción que el gigante del entretenimiento realiza en América Latina para su plataforma de streaming, un viaje en el tiempo permite que la joven protagonista de esta historia entienda los conflictos de su madre y su abuela. Pero, a la vez, que el público se reencuentre con la cultura de los 90.

Para Elena Roger, la conexión entre diferentes tiempos, fue el gancho definitivo para sentirse atraída por el personaje de Cocó. “Para mí, la historia muestra de alguna manera cómo si nos sentamos con nuestros padres o abuelos a conversar podríamos empezar a entender el porqué de muchas situaciones que ocurren en nuestro presente”, explica la artista, sobre la aventura que capítulo a capítulo lidera Allegra y que, a su parecer, deja un “hermoso mensaje de amor, comprensión y sanación”.

Carolina Domenech, la más joven integrante del elenco estelar, coincide en esto con su colega, aunque también encuentra mucha riqueza en las lecciones -desde el presente- que le deja su personaje. “Por más veces que le digan que no, Allegra no para. Además, es autodidacta, y ese es un gran mensaje, porque ahora, con las redes sociales, puedes conseguir videos para aprender a cantar, a actuar, a escribir, a lo que sea que te interese. Allegra la tiene difícil, pero no se deja”, dice la intérprete de 21 años.

Aunque Disney ya nos tiene acostumbrados a historias con fantasía, música y mensajes positivos, “Entrelazados” apuesta por un gran diferencial: la inclusión, en pleno auge del reggaetón y el trap, de una banda sonora de clásicos del rock argentino.

Los protagonistas de la historia realizan reversiones de temas como “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta; “Carnaval toda la vida”, de los Fabulosos Cadillacs; o “Zona de promesas”, de Soda Stereo. Todo un reto para la generación más joven del elenco, a los que ya les hace ilusión la posibilidad de realizar una gira en vivo de la serie y cantar estos temas en diferentes partes del mundo. “Sería un verdadero honor”, concluye Domenech.