¿En qué quedamos?: al final, los bancos confirman que abren a las 8

Los bancos de Mar del Plata ratificaron su adherencia al decreto que firmó el Gobierno de Axel Kicillof este miércoles por lo que el viernes también abrirán de 8 a 13 pese a las quejas que manifestó públicamente la Municipalidad durante este jueves.

Referentes del sector le confirmaron a 0223 que finalmente las puertas se abrirán con el nuevo "horario de verano" y no de 10 a 15, tal como se instó desde la gestión de Guilllermo Montenegro. "Por un lado, hay un decreto de Provincia que establece un determinado régimen horario y, por el otro, hay una declaración periodística de un secretario de Gobierno quejándose. No hay mucho para dudar: los bancos abren este viernes a las 8", resumieron las fuentes consultadas.

El cortocircuito entre las gestiones de Kicillof y Montenegro se resume a la implementación del decreto 1028/21, mediante el cual Kicillof incorporó a General Pueyrredon dentro de los partidos donde los bancos funcionan de 8 a 13, a pesar de la negativa de Montenegro y del decreto 987/21 publicado la semana anterior donde se dejaba al municipio fuera del cambio horario, manteniendo el horario habitual de 10 a 15.

En declaraciones a este medio, Santiago Bonifatti, el secretario de Gobierno de Montenegro, reconoció que la incorporación de la ciudad dentro del nuevo régimen horario - que en principio se extenderá en todas las entidades locales hasta el 3 de abril - se recibió con "absoluta sorpresa" y sostuvo que se trató de una "decisión unilateral" por parte de la administración provincial.

“La Provincia consulta una cosa, decimos que no y lo hacen igual. No todos los municipios de la provincia adhieren. Que nos hayan adherido de prepo, está fuera de lugar", había apuntado al mediodía, y aseguró entonces (pese a que esto no será cumplido por los bancos): "Vamos a ratificar que los bancos hasta el 30 de noviembre funcionan de 10 a 15 y desde el 1 de diciembre, de 8 a 13".

No fueron solo las autoridades municipales las que se expresaron en contra del cambio de horario sino también los representantes de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), al entender que el régimen que decretó la Provincia genera serias complicaciones para los comerciantes de la ciudad durante la temporada, donde se modifica la dinámica de la ciudad por el aumento del flujo turístico.

"La mayoría de los locales extienden su horario de atención al público que recorre los centros comerciales al finalizar la jornada de playa. Los horarios nocturnos en gastronomía y esparcimiento son más extensos que en otras localidades. Eso hace inviable que las empresas puedan concurrir a las sucursales a las 8", razonaron.

El comunicado final de la Municipalidad que confirma el horario de 8 a 13

"El Municipio de General Pueyrredon informa que a pesar de no adherir a la resolución dispuesta por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los bancos en toda la ciudad abrirán sus puertas desde mañana de 8 a 13.

Siendo que es potestad del Municipio adherir o no a dicha resolución, la Provincia incorporó a General Pueyrredon de manera totalmente inconsulta al listado de distritos en los que se dispuso el cambio de horario en la atención bancaria.

Dicho esto, a fin de llevar certeza y claridad a la población, se informa que desde este viernes 19 de noviembre, las entidades bancarias abrirán sus puertas entre las 8 y las 13".