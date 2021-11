¿Chau playa? Renuevan alerta por fuerte vientos y la posibilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este lunes el alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde noche de hoy en Mar del Plata y señaló que no se descartan lluvias durante el proceso. El clima podría ir mejorando en la madrugada del martes.

Según el SMN, el viento rotará al sur, con un notable descenso de la temperatura y se mantendrá en los 40 a 50 km por hora, pudiendo presentar ráfagas de hasta 80.

Desde el Municipio se recomienda tomar los recaudos del caso y ante cualquier inconveniente, podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

Asimismo, recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o con el Parador Las Américas (465 0443).

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.