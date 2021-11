Santiago Lalli, el "Dibu" del campeón: "Cuando fuimos a penales se me dibujó una sonrisa"

Lo primero que se nos pasó por la cabeza a todos los que estábamos en la cancha cuando Darío Rojas pitó el final, fue que había dos arqueros que se habían destacado en los penales en el último tiempo y uno sólo iba a tener su tarde de gloria. Gabriel Barucco atajó uno en octavos con Quilmes, uno en la semi de ida contra Atlético Mar del Plata y otro en la definición desde los 12 pasos con el "decano". Santiago Lalli había tenido una actuación descomunal frente a San José, en octavos, y detuvo 4 remates. Finalmente, el arquero de Argentinos del Sud ganó ese "mini duelo" y fue el máximo responsable de que los de Cristian Suárez logren la primer estrella de su historia. Contuvo tres, metió el suyo y fue el gran "héroe" del club de la Avenida Paso.

Profesor de educación física en primeria y secundaria; y a cargo de las categorías 2013/2014 de Argentinos, club en el que está desde los 5 años, Lalli charló con 0223 tras su actuación consagratoria.

¿Sos consciente de lo que consiguieron?

-Mmm, un poco sí, un poco no. Yo creo que con el correr de las horas, hoy a la noche, mañana, vamos a caer un poco más. Todavía tenemos el nerviosismo de las finales, los penales, fueron dos partidos, pero cuando caigamos nos vamos a dar cuenta que hicimos historia, porque es algo que el club buscó toda la vida, se hizo difícil y nosotros lo conseguimos.

-Para ustedes, esto es la gloria. Además de jugadores son hinchas, algunos porque nacieron en el club y otros porque llegaron y no se quisieron ir más, se lo contagian.

-Yo juego al fútbol en el club desde los 5 años, en el medio estuve en algún que otro lado, pero siempre mi lugar fue este, mi corazón estuvo acá. Además de jugar toda la vida, soy profe en el club, imaginate que el sentimiento es enorme. Y eso es lo lindo que tiene el club, que se va transmitiendo todo el tiempo, que nunca se pierde, que el que va viniendo se acopla como hincha, que los nenitos chiquitos les preguntás de que hincha son y te dicen de Argentinos del Sud y eso es hermoso.

-Eso se llama sentido de pertenencia.

-Es clave, el sentido de pertenencia es clave porque es lo que te hace hacer las cosas con más amor, con más pasión, con más dedicación y podés conseguir cosas así.

Lalli convierte su penal en la definición ante su colega Barucco.

-¿Qué pensaste en los penales? Dos veces tuvieron la oportunidad de quedar abajo y los atajaste, fuiste cambiando la confianza de los equipos.

-No me preguntes por qué, pero tanto con San José en octavos (atajó cuatro) como hoy (por ayer), no sé, fuimos a penales y se me dibujó una sonrisa, como diciendo "confiá en vos que se puede lograr, confiá en tus compañeros que la van a meter" y se dio así.

-Además es el sueño de cualquier arquero, faltó atajar el quinto después de meter el tuyo y era de película.

-Hubiera sido la gloria total (risas). Lo hablé con Barucco (arquero de Kimberley) y le dije que no había cosa más linda que esa. Que después ganará uno o el otro, se entiende la bronca, pero una definición por penales para nosotros los arqueros es hermoso.

Tapada de Lalli a Alves, para que Argentinos se consagre campeón.

-Después de esto, ¿qué?

-Festejar, festejar y festejar. Disfrutar esto que se logró que no pasa todos los días. Después viene un parate largo, habrá que ver qué pasa el año que viene, pero quedará para otro momento. Ahora sólo hay que festejar y disfrutar este momento.