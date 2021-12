En Londres pondrán multas de hasta 8.500 dólares por no usar barbijo

Los habitantes de Londres serán multados con 200 libras (unos 266 dólares) si se los encuentra viajando en transporte público sin barbijo, y a quienes reincidan con las infracciones se les irá duplicando cada multa que tengan hasta un máximo de 6.400 libras equivalente a unos 8.500 dólares.



La medida forma parte de una campaña contra los infractores de las reglas sanitarias ordenadas para frenar los contagios de coronavirus, en especial a partir de la detección de casos de la variante Ómicron.



Este martes se identificaron en Inglaterra ocho casos de esta nueva cepa que preocupa a los científicos, con lo que el total en el Reino Unido asciende a 22.



La mayoría de estos contagios se ha encontrado en Londres, según las últimas cifras oficiales, por lo que el uso de barbijos en las tiendas y otros lugares como bancos, oficinas de correos, peluquerías y transporte público volvió a ser obligatorio nuevamente.



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó que multar a los que no lleven tapabocas puestos "contribuirá en gran medida a su cumplimiento".



En declaraciones a los canales de Televisión británicos, Khan imploró a los londinenses que se cubran la boca y la nariz en el transporte público en todo el país porque "es mejor prevenir que curar".



Dijo que el personal de las estaciones de Londres y sus alrededores están entregando máscaras faciales gratuitas a quienes no tienen una porque no se notificaron de las nuevas obligaciones sanitarias. También informó que el propio personal del subte fue autorizado para labrar las multas, además de la Policía de Transporte Británica.



"Hoy (la campaña) será sólo de aliento y educación, pero durante los próximos días será de aplicación, y eso significará multas", alertó Khan.