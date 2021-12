Dramático relato de la joven agredida en Playa Grande: "Estuve una hora desangrándome en el boliche"

En la madrugada del lunes, María Paz disfrutaba de una salida nocturna con sus mejores amigos en el boliche Zwan de Playa Grande cuando intempestivamente fue agredida por una joven que le partió un vaso de vidrio en la cabeza y le provocó graves heridas. La víctima, de 26 años, recibió casi diez puntos de sutura.

El hecho se registró cerca de las 5 del lunes en el interior del boliche cuando María Paz recibió empujones de parte de una joven que la increpó y amenazó con echarla del local bailable. "Le dije que pidiera permiso en lugar de empujar. Ella me respondió que si quería me podía echar. Me agarró de los pelos y a los 30 segundos me partió un vaso en la cabeza", relató.

La joven de 26 años rápidamente fue asistida por personal de seguridad del boliche, pero la ambulancia demoró unos cuantos minutos en llegar al lugar. Por la gravedad de las heridas que presentaba, los profesionales médicos decidieron trasladarla de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

"Estuve una hora desangrándome en el boliche. Tenía rota una arteria de la cabeza, por eso tanta sangre. Me tuvieron que coser casi diez puntos", detalló la víctima a 0223.

"Yo estaba con mi mejor amigo y mi mejor amiga. La estábamos pasando divino hasta que pasó esto. Yo quería un rato de diversión con mis amistades y nunca imaginé que podía terminar así, con la cara destrozada", lamentó.

De acuerdo a las distintas tareas investigativas que se llevaron a cabo, María Paz confió que el ataque estaba premeditado, pero tenía como blanco a otra joven que estaba detrás suyo. "Estaba todo planeado. No era para mí, sino para otra chica que sería la ex novia de la pareja actual de esta chica que me agredió", explicó.

En el caso tomó intervención la fiscal Graciela Trill, a cargo de la unidad de resolución de conflictos tempranos, quien dispuso la formación de una causa por lesiones leves.