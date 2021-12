Rusea y El Mono de Kapanga juntos al ritmo de la "Cumbia Hawaiana"

Con un sonido bien veraniego, el músico marplatense presentó su nueva canción acompañado por El Mono de Kapanga. Una melodía pegadiza que sueña con ser el tema del verano. Ya disponible en todas las plataformas digitales.

"Qué lindo lo que está pasando con esta nueva canción, el 12 de julio le mandé un mensaje al Mono de Kapanga y me respondió siete días después, el 20 de julio: primero para decirme feliz día del amigo y segundo para que cuente con él, ahí entendí que esto se iba poner mágicamente divertido para los que no saben, El Mono fue casi vecino mío toda la vida en Quilmes, pero nunca lo conocí y hace dos años lo crucé en una calle de profundos pastos en Chapadmalal y me salió decirle: "¿Mono somos vecinos de toda la vida y te cruzo acá?", nos abrazamos, compartimos una tarde de música en familia y ahora cada vez que lo veo siento que lo conozco de antes, su cariño y simpleza hace que eso suceda" enfatizó Rusea en su cuenta de Instagram.

La canción fue producida por Hernán Spalleta y el video dirigido por Andres Sanayago.

Vivir en Mar del Plata era un sueño en la vida de Rusea y lo pudo concretar hace dos años. Adoptó a "La Felíz" como su hogar y ahora es su lugar en el mundo donde inspira, crea y comparte su arte.

En junio fue declarado "Embajador Turístico" por el EmTur, gracias a sus composiciones y videos donde promociona desinteresadamente a la ciudad. Este año participó en el Patio de los Lecheros representando a Mar del Plata y tuvo varias presentaciones en vivo en Ciudad de Buenos Aires.