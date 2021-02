Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, después del escándalo que se desató por la gestión "personal" que encabezó para que el periodista Horacio Verbitsky se pudiera vacunar contra el coronavirus.

El jefe de Estado se mostró molesto con la actitud del funcionario que hasta este viernes conducía los destinos de una de las carteras más importantes en el contexto de la pandemia y a través de la Jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero mantuvo comunicaciones para pedirle que de un paso al costado.

La principal candidata a suceder a González García es la actual secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, pero oficialmente no han trascendido nombres sobre el reemplazo que habrá en la conducción del ministerio.

El escándalo se desató por las declaraciones que hizo el periodista en su propio programa de radio, donde contó con detalle la gestión "personal" que le hizo su "viejo amigo" González García para poder acceder a la Sputnik V.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó, según lo que reconstruyó Infobae.

En el mismo relato, reveló: “El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

Así fue entonces que Verbitsky no debió viajar a la zona oeste del Conurbano. Solo se acercó hasta la 9 de Julio y Moreno, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. “Fui al Ministerio, estaba el equipo de vacunadores allí y yo además tengo una relación fraternal con los trabajadores del Posadas”, destacó.

l periodista oficialista también contó que ese día se enteró de algo que calificó como “muy gracioso”. “Estando allí me entero que también iba a venir a vacunarse... (mencionó al número dos de un medio de comunicación). También se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar. Pero que no iba a venir ayer porque había planteado que no quería la vacuna rusa sino la inglesa”, describió.

Y continuó: “Quería la vacuna de Oxford AstraZeneca, entonces él iba a ir el lunes porque recién están llegando las dosis. Me imaginaba la posibilidad de tener un encuentro en el vacunatorio. Me causaba mucha gracia. Esto demuestra que la vacuna y el virus, sobre todo, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo que un conchudo como él”, concluyó.