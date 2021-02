Alvarado cayó en una zona durísima y arranca en Tucumán

El sorteo de la Primera Nacional no le fue muy favorable a Alvarado y, aunque los partidos hay que jugarlos y puede pasar cualquier cosa, en la previa la zona A es la más difícil de las dos, con varios candidatos a buscar el ascenso a Primera División. Desde potencias del interior del país como San Martín de Tucumán, Belgrano de Córdoba y Gimnasia de Mendoza, a equipos del área metropolitana que estuvieron peleando hasta último momento dar el salto en la temporada finalizada.

Justamente el "Santo Tucumano" será el primer escollo de los dirigidos por Gastón Coyette, el fin de semana del 13 de marzo en condición de visitante. Una semana más tarde, la parada no será menos brava, aunque el José María Minella será el escenario del choque ante el "Pirata".

Dos de los partidos más esperados para la gente de Alvarado, serán los que tengan enfrente a Estudiantes de Buenos Aires y Atlanta. En el conjunto de Caseros, en el banco de suplentes está Mauricio Giganti, el entrenador que llevó al "torito" a la Primera Nacional. Igual, deberán esperar, porque el "pincha" será rival en la 12° fecha y primero tocará como visitante, por lo que "Buli" pisará nuevamente el Mundialista sobre la finalización del certamen. El otro, es frente al "Bohemio" de Walter Erviti, uno de los hinchas más conocidos de Alva, quien después de una magnífica trayectoria como jugador, vino a retirarse en el club de sus amores. Pero para eso también falta mucho, ya que se cruzan en la 14° y también la ida será en Villa Crespo.

Zonas - Primera Nacional

Zona A (17 equipos): Nueva Chicago, Deportivo Riestra, Tigre, Atlanta, Chacarita, ALVARADO, Estudiantes Bs As, Almirante Brown, Quilmes, Temperley, Agropecuario, San Martín (Tucumán), Gimnasia de Mendoza, Mitre (Santiago del Estero), Deportivo Maipú (Mendoza), Belgrano de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto.

Zona B (18 equipos): Ferro, Barracas Central, Defensores de Belgrano, All Boys, Deportivo Morón, Santamarina de Tandil, Almagro, Tristán Suárez, San Telmo, Brown de Adrogué, Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia, Güemes (Santiago del Estero), San Martín (San Juan), Instituto (Córdoba), Atlético Rafaela y Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Fixture Alvarado

1° fecha: vs. San Martín (Tucumán) (Visitante)

2°fecha: vs. Belgrano (Córdoba) (Local)

3° fecha: vs. Deportivo Riestra (V)

4° fecha: vs. Gimnasia (Mendoza) (L)

5° fecha: vs. Estudiantes (Río Cuarto) (V)

6° fecha: vs. Temperley (L)

7° fecha: vs. Deportivo Maipú (Mendoza) (V)

8° fecha: vs. Agropecuario (L)

9° fecha: vs. Quilmes (V)

10° fecha: vs. Tigre (L)

11° fecha: vs. Libre

12° fecha: vs. Estudiantes Bs As (V)

13° fecha: vs. Mitre (Santiago del Estero) (L)

14° fecha: vs. Atlanta (V)

15° fecha: vs. Chacarita (L)

16° fecha: vs. Nueva Chicago (V)

17° fecha: vs. Almirante Brown (L)

Luego se invertirán las localías y se jugará la segunda rueda.