Tras el contagio de Carla Vizzotti, Cafiero dio negativo de coronavirus pero seguirá aislado

El jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, confirmó este sábado al mediodía que dio negativo de coronavirus después de que tuviera que aislarse al confirmarse el contagio de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con quien había compartido reuniones y actividades públicas en los últimos días.

A pesar de que el testeo que se realizó descartó la posibilidad de infección de Covid-19, el funcionario confirmó que seguirá aislado conforme a protocolo y que no asistirá a la apertura de sesiones ordinarias que habrá este lunes en el Congreso, donde la principal expectativa está puesta en el discurso que brinde el mandatario nacional.

"Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso", informó Cafiero, a través de sus redes sociales.

Al mismo tiempo, el jefe de gabinete de ministros aprovechó la ocasión para reitar a la comunidad la necesidad de respetar las medidas de prevención en el contexto de la pandemia del coronavirus. "Para cuidarnos y cuidar a los demás, sigamos respetando las medidas de prevención", insistió.

El gobernador Axel Kicillof fue otra de las personas con las que la ministra de Salud compartió agenda en los últimos días pero, a diferencia de Cafiero, se descartó la necesidad de aislamiento por la vacunación que recibió con la Sputnik V anteriormente.

“Se respetaron las distancias, el uso de barbijo, la ventilación y tanto el gobernador como el ministro y el viceministro se encuentran vacunados con dos dosis de la vacuna Sputnik V y con una elevada y comprobada producción de anticuerpos contra el coronavirus”, se indicó desde la Gobernación.

Por ese motivo, y luego de una consulta a expertos del Ministerio de Salud, “no procederemos al aislamiento pero sí redoblaremos las medidas de cuidado durante los próximos días”.

La ministra Vizzotti confirmó el viernes por la tarde que dio positivo para coronavirus luego de un hisopado realizado a modo de control para participar del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación.