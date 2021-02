Compró un auto hace 11 meses y no pudo usarlo: no consigue turno para sacar el registro

En marzo del año pasado Anahí (28) junto a su pareja compraron un auto y esperaban poder usarlo pero la pandemia les cercenó esa posibilidad, cuando todas las oficinas gubernamentales debieron cerrar por el aislamiento. Luego de unos 8 meses de espera, llegó noviembre y el Municipio habilitó la posibilidad de poder obtener un turno a través de la web para sacar registro, -que en el caso de esta pareja, era para ampliar la categoría de moto a auto- pero esa opción, les resultó “imposible”, debido a las constantes caídas del sistema.

“Desde noviembre que todos los lunes a viernes a las cero horas, habilitan turnos pero es imposible. La página se cae, a veces, como pasó este martes, a las 23.55 y así permanece colgada hasta la 1 y después ya no hay más turnos. Es cansador y muy frustrante”, afirmó Anahí a 0223.

La mujer contó que en marzo del 2020, compraron con su pareja, tras mucho esfuerzo, su primer auto, pero la llegada del coronavirus les disfrutar del vehículo. “Yo vendí una moto y de un día para el otro me quedé sin nada. Como trabajo a la noche, tuve que viajar en colectivo un tiempo hasta que mi cuñado me prestó una moto. Como ninguno de los dos tiene registro, tuvimos que pedir a familiares a que nos puedan sacar el auto, porque al no usarlo, comenzó a tener problemas de batería”, explicó.

“Al principio pensé que tenía mala suerte y fuimos a las academias de conducir, para que ellos nos enseñen algunas clases y de paso, puedan ayudarnos a hacer trámites, pero nos dijeron que nunca había turnos o que era muy difícil. Cada noche a las doce, intentamos pero lo único que nos dice la pantalla es un error 550”, lamentó la marplatense.