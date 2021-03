Taxistas insisten en intensificar los controles policiales: "No puede ser que los delincuentes hagan lo que quieran"

Luego del brutal ataque que recibió un taxista de 69 años en el Barrio López de Gomara a mano de tres pasajeros para robarle la recaudación del día en inmediaciones de Av Libertad y Bayley, desde el Sindicato único de Peones de Taxi (Supetax) reiteraron el pedido de seguridad y resaltaron la necesidad de incrementar herramientas de seguridad, de cara a la temporada baja en la que estiman que se recrudecerán los casos de robo.

En diálogo con 0223 Radio, el titular de Supertax Donato Cirone indicó que ”se están incrementando la cantidad de hechos de violencia y pensamos que en el invierno va a ser peor”, dijo al tiempo que destacó que mantuvieron una reunión con las nuevas autoridades de la DDI local que calificaron como “muy positiva”.

“El nuevo jefe de la Departamental nos recibió y nos escuchó amablemente y creemos que el encuentro del que participamos todos los sectores va a ser muy positivo siempre que se cumpla con las promesas que nos hicieron”, resaltó el gremialista.

En este Sentido, Cirone explicó que la situación en materia de seguridad que atraviesa el sector que representa “está complicada hace varios meses” y resaltó la necesidad de incrementar el número de efectivos y recursos para afrontar esta problemática. “Por mas que se hagan controles en las calles, si no se arreglan los patrulleros y no hay más personal no podemos solucionar mucho”, consideró el titular de Supetax.

“Hay que darle seguridad a los vecinos y a los trabajadores. No puede ser que los delincuentes hagan lo que quieran”, dijo Cirone al tiempo que consideró que una medida de prevención efectiva es el patrullaje del personal policial en las calles.