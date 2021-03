Patricio Garino y un ansiado retorno a las canchas tras casi 6 meses

En una nueva prueba de carácter, de querer darlo todo, no vencerse pese a las lesiones que lo sacudieron en los últimos dos años, Patricio Garino volvió esta tarde a jugar al básquetbol profesional luego de más de 5 meses. El alero marplatense, recuperado de una operación de meniscos, hizo su aporte en el triunfo de su equipo, Zalgiris de Lituania, ante Dzukija, 86 a 80, por la fecha 24 de Liga de aquel país.

"Pato" jugó 14:48 minutos, donde anotó 3 puntos (0/1 en dobles, 1/2 en triples), tomó 2 rebotes, dio 1 asistencia y tuvo 1 pérdida y 1 falta. Con esta victoria, Zalgiris Kaunas, que tuvo como figura y máximo goleador al estadounidense Thomas Walkup (22 tantos), elevó su renta a 20 triunfos y 2 derrotas, para consolidarse en la cima de la LKL del básquetbol lituano.

Un renacer para Garino, que tiene la mente puesta en lograr continuidad física, recuperar su forma y poder estar con la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El jugador surgido de Unión no jugaba desde el 4 de octubre del año, cuando disputó 6 minutos en su debut en Zalgiris, que se impuso entonces 81-67 ante Pieno Zvaigzde. Allí se rompió los meniscos de la rodilla derecha y fue intervenido quirúrgicamente. Esa misma rodilla venía de una rotura de ligamentos cruzados sufrida el 22 de noviembre de 2019 en un partido con Baskonia de España, su anterior club. La recuperación de mandó más de lo esperado, no pudo jugar el Final Four con su equipo, que se consagró campeón con Luca Vildoza de la Liga ACB.