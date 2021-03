Provincia afirmó que está empezando la segunda ola y adelantó que habrá restricciones

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sostuvo este jueves que “está empezando una segunda ola” de coronavirus y adelantó que “vendrán partes en que tendremos que reducir la circulación probablemente”. Sus dichos van en la misma líneas que las declaraciones realizadas por la ministro de salud Carla Vizzotti, que admitió que se estudia limitar la circulación en distintas franjas horarias.

Esta mañana Kreplak sostuvo que el gobierno está desalentando los viajes al exterior pero "luego vendrán partes en que tendremos que reducir la circulación probablemente. Ojalá no sea masivo y sea sectorizado”, dijo al canal A24 y aseguró que en el país “está empezando una segunda ola”.

““Metámonos en la cabeza que no pasó la pandemia”. “Está empezando una segunda ola, empieza a acelerarse rápidamente. Es un momento donde hay que extremar los cuidados, más aquellos que tenemos familiares o conocidos de riesgo que sabemos que en pocas semanas se van a vacunar", remarcó y añadió: “Espero no tener que sugerir un retroceso a fase uno en dos semanas, pero sí creo que vamos a ir gradualmente restringiendo actividades. Esperemos que no sea necesario hacer una restricción muy fuerte e ir aminorando el incremento de casos, achatar la curva para poder vacunar”.

El viceministro explicó que “de acá a Semana Santa no habría medidas drásticas, a no ser que ocurra algo muy terrible”.

“Lo que pedimos es que en Semana Santa no se vaya a un lugar de gran exposición y que se cumpla con las medidas de prevención, como el distanciamiento y el uso de tapabocas. Las fiestas no se pueden hacer y hay restricciones vigentes, como las reuniones de personas en la provincia de Buenos Aires que tienen un máximo de 10 personas en lugares abiertos o cerrados”, recordó.

En ese marco, Kreplak aclaró que por ahora están “trabajando en restricciones externas, no tanto en las internas”. “Esperamos no prohibir la circulación porque lo podemos subsanar con medidas de prevención”, señaló.