Se vacunó contra el Covid-19 y lo dieron por muerto: se había desmayado del susto

La Secretaría de Salud Viviana Bernabei reveló un curioso episodio que tuvo como epicentro a una de las postas de vacunación en Mar del Plata donde un docente, después de recibir su dosis, se desmayó en la calle. La situación causó pánico en el personal que estaba en el centro y avisaron al Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) asegurando que estaba "muerto".

Sin embargo, al concurrir rápidamente la ambulancia al lugar, se constató que la personas sí tenía signos vitales y que solamente tenía "miedo al pinchazo de la aguja" que había recibido. "Esto ocurrió pasadas las 11 en uno de los sindicatos docentes", precisó al respecto la funcionaria, quien cuestionó la falta de capacitación de los trabajadores de la sede.

"Debería haber un médico en ese puesto. Eso es algo que no sabemos. Lo que podemos decir es que cuando concurrió el Same, no había ningún médico. Pero una persona de adentro del lugar había llamado diciendo que esta persona estaba tirada en la calle y que no tenía signos vitales", puntualizó Bernabei, en una entrevista con el programa "Vencedores y Vencidos".

La funcionaria ratificó que la persona que protagonizó el episodio está "bien de salud" e insistió en que los profesionales del Same se dieron cuenta de "que solo le tenía miedo al pinchazo con aguja". "Lamentablemente esto sucede cuando la gente no está capacitada en la vacunación pero habla a las claras de que los procesos de vacunación tienen que estar en manos de los enfermeros que están capacitados para vacunar", consideró.

"Vacunar no es solo tener el expertiz de aplicar una inyección intramuscular en un brazo. Vacunar es mucho más que eso. Es entender las posibles reacciones que puede tener la gente en el marco de esta situación", apuntó la secretaria del gabinete del intendente de Guillermo Montenegro, quien agregó: "Las personas pueden tener las mejores de las intenciones pero vacunar no es solo poner una aguja en un deltoides".