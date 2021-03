Desde el Municipio advierten sobre la posibilidad de incendios forestales

El Municipio brindó una serie de recomendaciones con el fin de evitar posibles incendios forestales en vista de las condiciones climáticas anunciadas para el primer fin de semana de marzo.

No quemar basura, pastizales o restos de poda, además de no hacer fuego en lugares que no cuentan con el permiso correspondiente, son algunas de los concejos de Defensa Civil ante la suba de temperatura.

“En la jornada de hoy ya tuvimos algunas salidas de bomberos en diferentes sectores de la ciudad”, señaló al respecto Rodrigo Goncalvez, Director de Defensa Civil. “Por eso hay que estar atentos y trabajando como venimos hasta ahora”, agregó.

En este sentido, Goncalvez indicó que las estadísticas revelan que la mayoría de los incendios se producen por acción del hombre. "Pedimos tener mayor preocupación en ese sentido: no realizar fuegos en lugares no permitidos o sin habilitación para tal fin”, aseguró el titular del área.

“Lo importante es ser precavidos y evitar esas acciones que pueden terminar en la pérdida de vidas, pérdidas materiales y con un cuerpo de Bomberos que trabaja denodadamente para ponerle fin a este tipo de eventos”, concluyó Goncalvez.