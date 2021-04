Alvarado quiere traerse algo de Río Cuarto

El arranque de temporada de Alvarado lejos estuvo de ser el ideal, apenas sumó un punto sobre 12 en juego y este sábado deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto por la quinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro, que comezará a las 18, será arbitrado por Diego Ceballos.

Lo mejor para el plantel del "torito" es que fue una semana corta, jugó el lunes con Gimnasia de Mendoza y tuvo poco tiempo para pensar y rápidamente tendrá la oportunidad de tomarse revancha. También aprovechó estos días Gastón Coyette para trabajar en lo futbolístico y en lo anímico a un equipo golpeado por las tres derrotas seguidas, dos de ellas en casa y ambas en los instantes finales del partido.

Lo que no dejó entrever el entrenador, es cuáles serán los once que salgan al campo de juego, más allá de que tampoco tiene un plantel tan largo como para hacer muchas variantes. A priori, podría regresar a la línea de cinco con tres centrales para ver si gana en solidez. En ese caso, Juan Ramón Alsina volvería al equipo titular y saldrá Sebastián Jaurena. En el ataque, Astina pelea por un puesto con Bogado y la duda otra vez estará en el centroatacante, donde Mauro Valiente no ha podido demostrar en las últimas dos fechas y podría tener una nueva chance Robertino Giacomoini.

La situación de Estudiantes no es muy distinta. Animador del último torneo y que llegó a las instancias decisivas por el ascenso, ahora apenas tiene dos puntos y está obligado a festejar en su casa.

Probables formaciones

Estudiantes (Río Cuarto): Brian Olivera; Damián Adin, Gastón Bottino, Franco Pardo y Nicolás Ihitz; Álvaro Cuello, Francisco Romero, Néstor Ortigoza y Nahuel Cainelli; Talpone y Marcos Arturia. DT: Gerardo Acuña.

Alvarado: Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma, Tomás Mantia y Darío Cáceres; Franco Malagueño y Julián Vitale; Ezequiel Vidal, Giacomini o Valiente y Astina o Bogado. DT: Gastón Coyette.

Árbitro: Diego Ceballos.

Estadio: “Antonio Candini".

Hora: 18.