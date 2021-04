Bioquímicos rechazan el test rápido de Covid-19: "Pone en riesgo la salud pública"

El Centro de Bioquímicos de Mar del Plata y el resto de las instituciones de la profesión expresaron su rechazo a la autorización por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) a la venta libre en farmacias de testeos rápidos de coronavirus.

A través de un comunicado, las distintas instituciones de bioquímicos expresaron su preocupación al considerar que la autorización "podría obstaculizar el control correcto y oportuno de la enfermedad" y solicitaron que sea revocada para "garantizar los mecanismos de control responsable que se ejercen cuando las actividad las realizan los profesionales habilitados por su título".

Los bioquímicos recalcaron que con los testeos rápidos de detección de Covid-19 "se puede incurrir en la pérdida de información epidemiológica fundamental para la toma de decisiones y se pondría en riesgo la salud pública por la alta probabilidad de eliminar material patógeno con residuos domiciliarios".

Asimismo, indicaron que estos testeos "tienen una sensibilidad menor que las pruebas de biología molecular", por lo cual solo se le deben practicar a personas sintomáticas ya que si hay escasa carga viral (detectable por PCR), aumenta la posibilidad de obtener un resultado falso negativo aun siendo portador del virus.

En base a este análisis, insistieron en que cada metodología par ala detección de Covid-19 debe realizarse bajo la supervisión de profesionales bioquímicos para su posterior notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (Snvs).

"No resultan seguros si no son utilizados por un profesional habilitado para utilizar dicho producto. Son los bioquímicos a quienes se les debe vender este tipo de productos de manera exclusiva, para su correcta manipulación, utilización, manejo adecuado de residuos peligrosos e informe de resultados", subrayaron.

La prueba de antígeno SARS-CoV-2 fue creada por el laboratorio chino Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd y es el único autorizado por la Anmat para la venta libre en farmacias de todo el país. Tiene un valor de 2.600 pesos y permite conocer el resultado en 10 minutos con un nivel de sensibilidad del 96,8%. No obstante, el hisopado debe hacerlo un profesional de la salud.