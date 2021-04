Jerárquicos de supermercados piden ser incluidos en el esquema de vacunación contra el Covid-19

Personal jerárquico de supermercados de Mar del Plata y el país piden ser incluidos como grupo prioritario en el esquema de la campaña de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires.

A través de un comunicado, la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (Appyjc) exclamó por la inclusión de "todos los trabajadores de comercio" que desarrollan tareas esenciales en el marco de la segunda ola de Covid-19 que enfrenta el país.

"Hasta ahora no hubo ninguna señal por parte de las autoridades nacionales para proteger y resguardar a los trabajadores comerciales, nosotros somos los que exponemos diariamente y entregamos incluso nuestra salud y vidas para sostener la actividad económica de todos los argentinos", indicaron.

"Nuestra actividad al ser considerada esencial expone a nuestros compañeros que asisten diariamente a sus trabajos a un mayor riesgo de contagio por más que se respeten todos los protocolos y medidas de prevención, en el contexto de estar cumpliendo con un bien mayor que el de abastecer de productos de primera necesidad al conjunto de la sociedad toda", agregaron.

"Todos los trabajadores de la cadena comercial son un sector prioritario que no se puede parar y en los que la mayoría de posiciones no se puede realizar de manera teletrabajo por lo que sería conveniente no demorar en el tiempo el proceso de vacunación de este sector tan importante para el país", concluyeron.

No es la primera vez que trabajadores de distintos sectores reclaman ser incluidos en el plan de vacunación del Gobierno: anteriormente lo habían hecho los trabajadores funerarios, pesqueros, hoteleros, gastronómicos y judiciales.