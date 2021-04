River tuvo que transpirar para conseguir un duro triunfo

River Plate venció a Junior de Colombia 2 a 1, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores, en un partido que se le presentó difícil, con menos juego en comparación con compromisos anteriores, pero lo resolvió con efectividad. El defensor David Martínez y el delantero Julián Álvarez marcaron para el equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental, mientras que Miguel Borja descontó para Junior en el quinto y último minuto de descuento.

River tuvo un partido complejo ante Junior, que pobló el mediocampo y por momentos llevó a cabo una buena circulación de pelota. Las apariciones de John Pajoy fueron de lo mejor en el equipo colombiano, que resultó perjudicado con una evidente infracción de Martínez al único punta, el exOlimpo de Bahía Blanca, Miguel Borja. El penal fue "más grande que el propio Monumental" con el agarrón del defensor de River, quien por ello debió ser expulsado por el árbitro paraguayo Juan Benítez. Esa jugada marcó un antes y un después, porque el propio Martínez encontró el camino del gol para River con un zurdazo. El ex Defensa y Justicia apareció en el área luego de una pelota detenida y una serie de rebotes.

River se animó desde entonces con un gran partido de Gonzalo Montiel, la figura del partido. Sus proyecciones le dieron oxígeno en ataque a River, que volvió a tener tres centrales en el fondo con el regreso del paraguayo Robert Rojas. Sin desplegar su juego habitual, con algunos problemas en el retroceso, River estuvo cerca del segundo cuando Dany Rosero salvó en la línea un remate de Nicolás De La Cruz (33m). El uruguayo no está en su mejor forma y River lo siente, más aún si Enzo Pérez no mantiene su mejor nivel. Junior no bajó los brazos a pesar de haber superado a River en el juego y del mencionado penal no cobrado.

A los cinco minutos del segundo tiempo dispuso de su situación más clara. Willer Ditta anticipó en ataque, se proyectó sin oposición y su remate cruzado pegó en el palo derecho del arco riverplatense. Esa jugada despertó a River, que extendió la ventaja a través de una buena jugada colectiva que culminó con una definición justa de Julián Álvarez tras un centro preciso de Fabrizio Angileri. Las pinceladas de Agustín Palavecino ayudaron entonces a mejorar el juego de River, que sacó adelante un partido que no se presentaba favorable.

A partir del segundo tanto Junior sintió el impacto y decayó en su nivel. No pudo sostener lo realizado en la primera parte. Y River, sin brillar, se adueñó del desarrollo y mantuvo el control del mismo para su primera victoria en la presente edición de la Copa Libertadores. Junior tuvo su premio con el gol de Borja en la última jugada, por una desatención del reaparecido Rojas en el fondo.

Con este resultado el "Millonario" alcanzó los cuatro puntos y es puntero junto con Fluminense de Brasil, que derrotó como visitante a Independiente Santa Fe de Colombia, por 2 a 1, con un doblete de Fred, el mismo experimentado delantero que le convirtió el empate en el 1 a 1 de la semana pasada en el Maracaná. Daniel Giraldo anotó para el local.

Síntesis

River Plate (2): Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas y David Martínez; Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: ST 25' Santiago Simón, Federico Girotti, Milton Casco y Jorge Carrascal por Palavecino, Borré, De La Cruz y Álvarez.

Junior de Barranquilla (1): Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Willer Ditta y Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Larry Vásquez, John Pajoy y Luis González; Fredy Hinestroza y Miguel Borja. DT: Luis Amaranto Perea.

Cambios: ST 24' Marlon Piedrahita y Edwin Cetré por Viáfara y Pajoy, y 37' Carmelo Valencia por González.

Goles: PT 28' Martínez (R); ST 9' Álvarez (R) y 50' Borja (J).

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

Estadio: "Monumental"