En vivo: Kicillof anunció multas para quienes incumplan las restricciones

El gobernador bonaerense Axel Kicillof detalla cómo se adaptarán las medidas sanitarias anunciadas por el presidente Alberto Fernández esta mañana, que comienzan a regir desde este sábado 1 de mayo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

"La provincia de Buenos Aires va a respetar la ley", aseguró el mandatario bonaerense al tiempo que consideró que la situación sanitaria actual de la Provincia "no amerita excepciones", dijo.

Según explicó Kicillof, en la Provincia el sistema de salud está en una situación de estrés. "Esto hay que decirlo no por tremendismo sino porque comunicando la verdad se piensa mejor. Estamos ante una situación complicadísima", afirmó tras destacar que gracias a las medidas restrictivas que se aplicaron en la Provincia, hubo en comparación "un resultado contundente".

"Logramos detener el crecimiento aceleradísimo que teníamos, pero quiero dejar en claro que con esto no alcanza porque no podemos vivir al borde del colapso", explicó y agregó que de cara al próximo cambio de temperatura, las medidas actuales "no alcanzan".

"No es momento de tomar decisiones mirando encuestas, porque no estamos en campaña electoral. Estamos en campaña de cuidados y de vacunación", aseveró Kicillof y agregó que se adaptará el DNU presidencial de acuerdo al grado de riesgo de cada región.

Según explicó el mandatario, las medidas restrictivas están acompañadas por sistema de multas severas ante el incumplimiento de las normas "que requerirá la adhesión de los gobiernos municipales”, explicó al tiempo que detalló que el sistema de multas estará reforzado con seguimientos y controles. En este sentido, el mandatario indicó que el valor de las multas alcanzará los 500 sueldos mínimos, que equivalen a 4,5 millones de pesos..

"En las terapias intensivas de la Provincia se está librando una batalla contra la muerte", dijo para graficar el trabajo que realizan los profesionales de la salud durante la pandemia.