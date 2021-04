Alvarado volvió a pagar caros sus errores

Se repitió la película de hace dos semanas atrás. Alvarado trata de tomar el protagonismo, con imprecisiones, poca claridad y falta de profundidad. Del otro, un rival que se siente cómodo con el punto, que hace su trabajo, que juega lejos de su arquero y espera el momento para dar el zarpazo. Eso hizo Gimnasia de Mendoza en el Minella, a 4' del final, con un remate de Lucas Carrizo que sorprendió a Fernández, se metió contra el palo y asestó un mazazo al "torito" que sólo tiene un punto sobre 12 en la Primera Nacional.

Las buenas intenciones de Alvarado se diluyeron muy rápido. De entrada, Malagueño tuvo una buena incursión por derecha, se le abrió un lugar para filtrarse o probar al arco, pero antes de entrar al área decidió tirar a la derecha para Bogado y se le fue muy larga. Enseguida, a los 5', en un córner desde la derecha, durmió la defensa, anticipó Diego Mondino y metió un frentazo letal para abrir el marcador. Con la desventaja, le costó otra vez recomponerse al dueño de casa que avanzaba sin claridad ni precisión y le daba espacios a la visita para salir rápido de contra. Lo único de los de Coyette, en ese tramo, fue un tiro libre de Tomás Mantia que tenía buen destino, se desvió apenas en la barrera y se fue besando el ángulo izquierdo.

Jaurena trataba de ser la manija en la mitad de la cancha, pero no encontraba socios en Bogado y Vidal, que son verticales y no salían a jugar, sino que buscaban permanentemente al vacío. Vitale y Malagueño estaban imprecisos en el toque y no lograban crecer los laterales. Por eso, Valiente quedaba lejos y demasiado aislado. Y casi sin buscarlo, cuando llegaba el final de la primera mitad, capturó un rebote Ezequiel Vidal sobre la derecha, empezó a acomodarse paralelo al arco y desde la medialuna sacó un zurdazo bárbaro, que se clavó a media altura, contra el palo izquierdo de Giovini. ¡Golazo! Clave en el resultado y en lo anímico para el conjunto de Coyette que se fue al descanso con otra imagen.

Envalentonado, el "torito" trató de ser protagonista en el arranque del complemento, pero siguió careciendo de claridad a la hora de la elaboración de juego. Los minutos corrían y no pasaba nada, por eso los dos entrenadores empezaron a buscar soluciones en el banco. Coyette, además, pasó de los cuatro defensores a los tres (con Malagueño y Cáceres desdoblándose en las bandas). En una jugada, una mala caída del paraguayo lo llevó afuera de la cancha, quedó descuidada la zona y ahí apareció Llama para aprovechar el lugar y meter un buen zurdazo que exigió una mejor respuesta de Pedro Fernández abajo. La respuesta llegó con otra zurda prodigiosa. Mantia había ido a la izquierda tras el ingreso de Alsina y recibió en el vértice del área, metió un remate bárbaro, bajo, con la comba justa y la pelota reventó el palo, cruzó todo el arco y despejó la defensa.

El juego se abrió. Algunas cosas de Llama le daban vida a Gimnasia. Pero estaba mejor Alvarado en el final, Valiente probó la resistencia de Giovini y el desarrollo estaba en campo visitante. El exAldosivi sorprendió, como en el gol, con un córner cerrado, que casi se le mete olímpico a Fernández que respondió bien. Pero los descuidos en el fondo le cuestan caros a Alvarado y no fue la excepción, parecía que Pozo estaba conforme cuando sacó a sus hombres de ataque, pero dos minutos más tarde metió mucha gente en el área, Lucas Carrizo capturó un rebote y metió un remate bárbaro, esquinado, bajo, imposible para Fernández que cayó como un baldazo de agua fría. Lo pudo empatar en tiempo de descuento, pero Navarro no superó la barrera en un tiro libre en inmejorable posición.

Otra derrota que duele. Con una actuación sin demasiadas luces, pero con errores que otra vez le costaron demasiado y un rival, como Belgrano, esta vez Gimnasia de Mendoza, que se lleva un premio exagerado del Minella, sin hacer mucho, aprovechando sus chances y dando un duro golpe al conjunto de Coyette que sumó un punto sobre 12.

Síntesis

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Franco Ledesma, Tomás Mantia y Darío Cáceres; Franco Malagueño, Julián Vitale y Sebastián Jaurena; Emiliano Bogado, Mauro Valiente y Ezequiel Vidal. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 13' Leandro Navarro y Marcos Astina por Vidal y Mieres; 21' Robertino Giacomini por Bogado, y 27' Juan Ramón Alsina por Cáceres.

Gimnasia (Mendoza) (2): Sebastián Giovini; Gabriel Vallés, Diego Mondino, Franco Meritello y Lucas Carrizo; Santiago López e Iván Ramírez; Oscar Garrrido, Santiago González y Cristian Llama; Ramón Lentini. DT: Diego Pozo

Cambios: ST 16' Omar Andrada y Fernando Cortés por Garrido y González, 37' Tadeo Marchiori y Marcos Gelabert por Llama y Lentini, 47' Tomás López por Andrada.

Goles: PT 5' Mondino (G) y 41' Vidal (A); ST 40' Carrizo (G)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: José María Minella.