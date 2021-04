Alvarado necesita darse una alegría

El arranque del campeonato no fue el esperado para Alvarado. Gastón Coyette creía que por haber mantenido el plantel de la temporada anterior y movido pocas piezas, el equipo no iba a sufrir la adaptación de otros que se rearmaron casi por completo. Sin embargo, poco para rescatar tuvo el "torito" en estas primeras tres fechas de la Zona A de la Primera Nacional y necesita amigarse con el gol y la victoria para ganar en tranquilidad. Desde las 15.10, televisado por TyC Sports, recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El punto ante San Martín en Tucumán quedó lejos y, cada vez más, se explica en la gran actuación de Pedro Fernández para mantener el arco en cero y volver con un empate. Los altibajos frente a Belgrano y la falta de contundencia, y el flojo rendimiento en Riestra y, otra vez, la ineficacia ofensiva, ponen a Alvarado en una situación impensada, en el fondo de la tabla de posiciones, con un punto sobre nueve y sin ningún gol a favor.

Para recuperarse, tendrá enfrente a Gimnasia de Mendoza, que sorprendió con dos triunfos en el arranque, pero que viene de sufrir una dura goleada como local ante Tigre por 4 a 0. Los dirigidos por Diego Pozo son candidatos a estar en la pelea y no será un rival sencillo para Alvarado, que no contará con Felipe Cadenazzi, que llegaba con algunas molestias y decidieron darle descanso para que se ponga al 100%, ni Matías Rodríguez, uno de los refuerzos que más ilusionaba y todavía no ha podido debutar.

Probables Formaciones

Alvarado: Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Tomás Mantia; Franco Malagueño y Julián Vitale; Emiliano Bogado, Marcos Astina y Ezequiel Vidal; Mauro Valiente. DT: Gastón Coyette.

Gimnasia (Mendoza): Sebastián Giovini; Oscar Garrrido, Diego Mondino, Franco Meritello y Lucas Carrizo; Santiago González, Santiago López, Iván Ramírez y Cristian Llama; Joan Juncos y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: José María Minella.

Hora: 15.10

TV: TyC Sports.