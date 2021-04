Monteiro apuesta al TSC y su Torino tendrá asistencia zonal

El piloto de Canning, Juan Manuel Monteiro trabaja para retornar al Turismo Special de la Costa y ser partícipe para el tercer capítulo que se disputará el fin de semana del 19 de abril en el autódromo Ciudad de Mar del Plata. Por ello, se desvinculó en buenos términos de Enrique Zangaro en la atención en el chasis, y tomó la resolución de contar con los servicios de Rolo Gómez para la atención del auto. Si bien tiene a Zangaro en el motor, también sumó los impulsores de Carlos Marcet y Ricardo Méndez a su estructura.

Al respecto, el actual piloto de TC provincial declaró: “El Torino que me armó Enrique Zangaro para el Turismo Special de la Costa no me lo va a atender más en el chasis, pero sí va a ser uno de mis tres motoristas ya que acordé con (Ricardo) Méndez y (Carlos) Marcet. La idea es utilizarlos para probar e ir agarrándole bien la mano para los distintos circuitos que no conozco, como Mar del Plata, Balcarce y Dolores. Además, el Torino el chasis lo va a hacer Rolo Gómez y se quedaría en su taller de Mar del Plata”.

“Estoy agradecido porque voy a ser uno de los pocos Torinos con motor Tornado peleando por la marca. Tuve la gran suerte de cerrar un acuerdo con el motorista de Lionel Ugalde (Marcet), para contar con esos motores que funcionan a la perfección. Méndez va a hacer un desarrollo y que también van a andar muy bien. Y los motores de Enrique Zangaro en la tierra demuestran ser contundentes, por eso peleamos el campeonato acá en el Provincial” concluyó el piloto capitalino, que remarcó que quiere lo mejor para la marca para poder pelear por las primeras posiciones.