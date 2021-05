El "Oveja" Hernández destacó el presente de Gabriel Deck

El DT del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio Hernández, destacó que Gabriel Deck de Oklahoma City Thunder, está en "un momento impresionante" de su carrera tras el debut en la NBA de los Estados Unidos. También remarcó la actualidad de Facundo Campazzo y remarcó que no dará los nombres de los que irán a los Juegos Olímpicos hasta más cerca de la fecha.

"Deck se siente tan seguro de sí mismo que domina cualquier situación y está en un momento impresionante. En el partido con Francia, que nos achican la diferencia, se me acercó y me dijo, con todo el respeto: ‘Están muertos estos’”, afirmó el DT. “No creo que sea igual esto al día que pisó Madrid por primera vez. Ver cómo él procesa tan rápido el estar ahí, el dominio escénico enorme, entendiendo que no conocía a nadie, en un país nuevo, y desenvolverse como lo hizo, es muy llamativo", destacó.

Hernández, de reciente paso por la Liga Endesa de España como entrenador, contó que retomará su cargo en el seleccionado de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. "Cuando rescindo mi contrato con la Confederación Argentina de Básquet es porque la ACB no te permite tener otro cargo. Tengo que agradecerle a la Confederación. Estuvimos sin vínculo contractual, pero había un acuerdo que cuando terminaba en España volvía a tomar el cargo”, recordó en diálogo con TyC Sports.

Además, Hernández se refirió al buen presente de Facundo Campazzo, actual base de Denver Nuggets, y bromeó: "Si me aguantó a mí, a Luis Scola y a Leonardo Gutiérrez, ya tiene el cielo ganado ese chico". ”Creo que la forma de jugar de Denver lo ayudó a recuperar su juego sin balón, y por lo tanto cuando la recibe es un buen momento para que saque ventajas”, analizó. "La rompió en el Mundial, fue MVP de Euroliga. ¿Qué más necesitás? Este pibe es un fuera de serie. Todos los días, desde que tiene 14 años, rompe barreras. Es alguien diferente”, destacó.

Finalmente, el "Oveja" adelantó que no dirá los nombres para Tokio hasta que "sea el momento ideal" porque tiene la suerte de contar con "grandes jugadores".