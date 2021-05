Círculo quiere el primer triunfo ante el colista

El punto en San Juan tuvo un sabor agridulce por la forma. Siempre es importante sumar de visitante, pero después de estar 2 a 0 y tener un hombre más durante media hora, hizo que el gusto no sea del todo positivo para Círculo. Pero si el "papero" logra vencer a Estudiantes de San Luis, a las 15.30 en el "Guillermo Trama", aquel empate tomará más valor. El conjunto de Gustavo Noto, con el regreso de Ever Ullúa, va por el primer triunfo en el año.

Se juega la cuarta fecha del Torneo Federal A y, hasta el momento, salvo Cipolletti y Deportivo Madryn, que se mostraron imparables y ganaron todos los compromisos, primó la paridad, la irregularidad de los equipos. En ese contexto, Círculo mantiene una línea, le costó el debut frente a Deportivo Madryn en el complemento, cuando se encontró en desventaja, jugó de igual a igual con un candidato como Olimpo y mereció algo más en casa de Peñarol. Pero todavía no pudo sumar de a tres y quiere sacarse esa espino por lo que puede significar en lo numérico y en la confianza del plantel.

El rival de este domingo, parece ser el ideal para ir por la victoria, porque llega con cero puntos y algunas complicaciones derivadas del Covid, que harán que lleguen con ausencias de jugadores e integrantes del cuerpo técnico.

Por el lado del local, Noto no contará con Juan Manuel Zarza, que salió lesionado ante Peñarol y su lugar sería ocupado por Agustín Charra. Como contrapartida, recupera a Ever Ullúa, que podría volver al once titular en lugar de Vértiz.

Resto de la fecha

Ferro de Pico 3 - Peñarol (Chimbas) 2

Domingo

15.30 Camioneros vs. Ciudad de Bolivar

15.30 Villa Mitre (BB) vs. Olimpo (BB)

16hs. Juventud Unida (San Luis) vs. Huracán (Las Heras)

16hs. Sansinena (Gral Cerri) vs. Sol de Mayo (Viedma)

16hs.Desamparados (San Juan) vs. Deportivo Madryn

16hs. Cipolletti vs. Independiente (Chivilcoy)