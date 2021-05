Carolina De León, la bióloga que se dedica a estudiar a los elefantes marinos del sur

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

Soy Carolina De León, Licenciada en Ciencias Biológicas y estudiante de doctorado de la UNMDP, becaria doctoral del CONICET, trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). Egresé en 2015 de la Universidad Nacional de Mar del Plata y sigo estudiando allí. Tengo 32 años, estoy en pareja con Alfredo, y somos papás de Bruno que tiene un año.

¿Qué haces?

Formo parte del grupo de investigación "Biología, ecología y conservación de mamíferos marinos" y si bien realizamos varias tareas en conjunto (censos de pinnipedos, avistamiento costeros, monitoreo de varamientos en playa, necropsias de distintas especies, etc) estoy realizando mí tesis doctoral en elefantes marinos del sur, estudiando el metabolismo energético y comportamiento respiratorio y cardiaco durante su permanencia en tierra y/o buceo en mar abierto.

¿Por qué lo haces?

Lo hago porque realmente me apasiona esta profesión y particularmente, el grupo de animales con el cual trabajamos. Desde chica supe que mí tarea se iba a relacionar con el mar y siempre soñé trabajar con cetáceos. Me propusieron arrancar con los lobos marinos de un pelo, los que encontramos en el puerto, y realmente me enamoré de ellos! Luego de hacer mí tesis de grado, me cambié a los elefantes pero me mantuve en la temática, la fisiología del reposo y del buceo. El objetivo final de mí investigación es conocer un poco más de los elefantes, una especie que posee grandes adaptaciones fisiológicas y comportamentales.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

Lo hago porque es sumamente importante conocer las especies de mamíferos marinos que habitan nuestro mar y que frecuentemente se suelen ver en nuestra ciudad. Los elefantes marinos aparecen año a año en nuestras playas, y conocer un poco más de ellos nos permite mejorar los métodos de monitoreo y de relevamiento de estos ejemplares.

Si te interesa conocer más escribinos a comunicacion@mardelplata-conicet.gob.ar. Seguinos en nuestras redes sociales!