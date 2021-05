Quilmes ya tiene el fixture para la "burbuja" de Concordia

El coronavirus viene golpeando duro en todos los ámbitos, y el deporte no es la excepción. Días atrás, fue Quilmes el que sufrió un brote dentro de su plantel que lo obligó a bajarse de la ventana que se iba a disputar en Concordia y que, finalmente, se canceló. Ahora, con los jugadores y su entrenador de alta, la Liga Argentina reprogramó y el sábado comenzará la "burbuja" en la ciudad de Entre Ríos.

Como viene sucediendo en cada una de esas ventanas, será en continuado, con cuatro partidos en cinco días, sin mucho descanso. Los horarios, como en gran parte de este certamen y teniendo en cuenta que son a puertas cerradas, son de día. Entre las 14 y las 18, salvo en la jornada final que habrá un único encuentro entre el "tricolor" y Estudiantes de Olavarría a las 11.

La presentación será el sábado a las 14 ante Punto Sur, el domingo a las 18 se medirá con el local Estudiantes, el lunes será el día de descanso, el martes enfrentará a las 14 a Rocamora y cerrará la ventaja contra el "bataraz" el miércoles. Además de los rivales del conjunto de Manuel Gelpi, también estará Ciclista Juninense, pero ya completaron los partidos entre ellos.

En las tres ventanas que disputó, en Viedma, Mar del Plata y Lanús, Quilmes tiene un récord de 7 victorias y 7 derrotas, por lo que intentará volver de Entre Ríos con números positivos que también le permitan subir algún escalón en la tabla de la Conferencia Sur.

Programa de partidos

Sábado 8

14hs. Parque Sur vs. Quilmes

16.30 Rocamora vs. Ciclista

18hs. Estudiantes (C) vs. Estudiantes (O)

Domingo 9

14hs. Parque Sur vs. Ciclista

16.30 Rocamora vs. Estudiantes (O)

18hs. Estudiantes (C) vs. Quilmes

Martes 11

14hs. Quilmes vs. Rocamora

16.30 Estudiantes (O) vs. Parque Sur

18hs. Ciclista vs. Estudiantes (C)

Miércoles 12

11hs. Estudiantes (O) vs. Quilmes