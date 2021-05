Victoria Martin, la investigadora que busca preservar el recurso más preciado

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

-Mi nombre es María Victoria Martin, soy investigadora adjunta del Conicet en Inbiotec-Fiba. Soy egresada de la Universidad Nacional de San Luis, en donde realicé la carrera de Licenciatura en Biología Molecular y luego en la Universidad Nacional de Mar del Plata el Doctorado de Ciencias Biológicas. Tengo 42 años, en pareja con dos hijos, uno de un año y otra de cinco.

¿Qué hacés?

-Investigo como mueren las cianobacterias. Sí, estudio las vías moleculares de muerte celular de las cianobacterias, para de esta manera, encontrar puntos de control regulables que puedan ser utilizados para generar herramientas para el manejo de aguas contaminadas. Las cianobacterias, son bacterias, que efectúan fotosíntesis como las plantas. El problema es que algunas especies pueden producir floraciones (en inglés: blooms), que son proliferaciones masivas y algunas de estas cianobacterias pueden producir potentes toxinas, denominadas cianotoxinas. Es por esto que las floraciones de cianobacterias toxígenas representan un serio problema ecológico, económico y un riesgo sanitario en aguas destinadas tanto para el consumo, como para la recreación. Las floraciones nocivas de cianobacterias se localizan a lo largo y ancho de nuestro país, dominadas por los géneros Microcystis, Dolichospermum, Raphidiopsis, Cylindrospermopsis y Planktothrix.

¿Por qué lo hacés?

-Durante mi formación he trabajado en ratas, plantas y cianobacterias encontrando cada modelo súper apasionante. Me dirige siempre la motivación de poder contribuir al conocimiento en estos sistemas en corto, mediano o largo plazo. Siempre he sido inspirada por mis mentores, los Doctores Gladys Ciuffo, Sergio Álvarez (UNSL), Eduardo Zabaleta, Gabriela Pagnussat y Graciela Salerno (UNMdP), a los que les debo mi formación y agradezco profundamente. Otra fuente de inspiración importantísima son mis estudiantes y algunos de mis colegas y mi familia por supuesto. Hoy en mi línea independiente, con las cianobacterias, busco desarrollar metodologías para enfrentar la problemática de las floraciones nocivas.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-El trabajo que realizamos es para recuperar un recurso tan preciado como el agua que al contaminarse biológicamente con las floraciones de cianobacterias disminuyen la biodiversidad del cuerpo de agua afectado y la calidad del agua para consumo dado que le confieren características desagradables alterando su color, olor y sabor. Además, los compuestos tóxicos que pueden ser producidos por estas bacterias limitan las actividades recreativas, la acuicultura y el uso de los cuerpos de agua como fuente de agua potable y para riego. La incidencia de estos fenómenos está aumentando en frecuencia y severidad a nivel regional, nacional y mundial.

