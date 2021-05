River tuvo todo para ganar, pero volvió a fallar en la definición

River no aprovechó la superioridad ni jugar en cancha neutral y sumó un punto que sirve pero no convence. (Foto: @Libertadores)

River Plate, sin varios de sus titulares, empató sin goles con Independiente Santa Fe de Colombia, en la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores, en un partido que mereció ganar pero que se le escapó por su falta de definición. Esa falencia en el último toque empieza a ser un problema para el conjunto de Gallardo que se jugará el fin de semana la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y también le impidió cortarse como único líder de la Zona.

Con este resultado, River permanece puntero con cinco puntos junto con Fluminense de Brasil, que igualó como visitante 1-1 ante Junior de Barranquilla, en el Monumental de Guayaquil por los conflictos sociopolíticos que azotan por estos días a Colombia. Miguel Borja, de tiro penal, anotó para los que oficiaron de locales, e igualó Kayky para los de Río de Janeiro, a los 11 y 20 minutos del primer tiempo, respectivamente.

El triunfo estuvo al alcance de la mano para River, pero no lo aprovechó. La impericia en la definición, una de sus falencias en lo que va del año, truncó una victoria que hubiese allanado su camino en busca de la clasificación. River salió a La Nueva Olla de Paraguay, sede elegida por Conmebol como consecuencia del estallido social en Colombia, con una formación alternativa porque el entrenador Marcelo Gallardo preservó a varios nombres de cara a la última fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, en la que se jugará ante Aldosivi, en el Monumental, el pasaje a los cuartos de final.

Gallardo sorprendió con José Paradela en su primer partido como titular y el exGimnasia La Plata tuvo una buena actuación. A través de su juego, River exhibió buenos pasajes durante el primer tiempo. El colombiano Jorge Carrascal dispuso de una nueva oportunidad, pero fue intermitente. El experimentado Leonardo Ponzio y Bruno Zuculini cumplieron en el mediocampo, mientras que Gonzalo Montiel y Milton Casco no pudieron sumar en ataque desde los laterales.

River tuvo las más claras oportunidades con un zurdazo del juvenil Benjamín Rollheiser que dio en el palo derecho en la primera parte, luego de una buena jugada colectiva iniciada por David Martínez, y un cabezazo de Federico Girotti que también pegó en el poste izquierdo durante el segundo tiempo. Girotti se movió bien en el área y dispuso de otra clara ocasión en el arranque de la segunda etapa.

River dominó el partido y fue superior ante un rival de recursos escasos, que no lo inquietó hasta los minutos finales cuando por errores propios del equipo argentino estuvo cerca del gol de no haber sido por un mano a mano que tapó Franco Armani. La victoria se le escapó a River porque no estuvo fino en la última jugada, un mal que lo persigue seguido, especialmente en la Copa de la Liga Profesional.

El "Millonario" tampoco aprovechó el hecho de haber jugado en el llano de Asunción. Bogotá (a 2600 metros sobre el nivel del mar), la sede original del encuentro, se desechó por la emergencia sanitaria ante la pandemia del coronavirus, y la alternativa Armenia (a 1500) también, pero porque transita una difícil situación social, como toda Colombia.

Síntesis

Independiente Santa Fe (0): Andrés Castellanos; Carlos Arboleda, Jeisson Palacios, Fáiner Torijano y Fabio Delgado; Daniel Giraldo y Leonardo Pico; Enrique Serje; Jhon Arias, Jorge Ramos y Kelvin Osorio. DT: Harold Rivera.

Cambios: ST 30' Jhon Velázquez por Serje.

River (0): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Héctor David Martínez y Milton Casco; Leonardo Ponzio y Bruno Zuculini; Jorge Carrascal, Benjamín Rollheiser y José Paradela; y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: ST 23' Julián Álvarez por Rollheiser, 35' Agustín Fontana por Paradela y 40' Agustín Palavecino por Zuculini.

Goles: No hubo.

Árbitro: Alexis Herrera, de Venezuela.

Estadio: La Nueva Olla (Paraguay).