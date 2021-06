La justicia ordenó a la Provincia restablecer la entrega de medicamentos a afiliados de Incluir Salud

Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de nuestra ciudad confirmó una decisión cautelar dictada por la titular del Juzgado de Familia N° 5, Clara Alejandra Obligado, mediante la cual se ordena al programa federal Incluir Salud y al Ministerio de Salud bonaerense, al restablecimiento inmediato de la provisión de medicación a todo el universo de afiliados domiciliados dentro del Departamento Judicial Mar del Plata.

Desde mayo del 2020 que los afiliados a Incluir Salud no pueden retirar de las farmacias la medicación prescripta por sus médicos, ya que el programa no les paga a los comercios desde el 2019.

Los beneficiarios de Incluir Salud son personas con discapacidad beneficiarios de pensiones no contributivas, madres de 7 hijos y mayores de 70 años sin otro beneficio.

En los argumentos de la medida, se destaca que la situación de los afiliados al programa federal “es muy grave” desde mayo del año pasado, pues quienes no cuentan con vecinos o familiares que los ayuden económicamente a comprar la medicación en forma particular, tienen interrumpido su tratamiento y sólo algunos pocos medicamentos son entregados en la farmacia del Hospital Interzonal que no alcanzan a cubrir las necesidades propias de los tratamientos.

“Algunos de ellos, si resultan ser pacientes psiquiátricos, han sufrido descompensación en su cuadro de base llevándolos a una internación, con claras consecuencias desfavorables para los pacientes, no sólo desde el punto de vista de la salud mental, sino las propias derivadas de la emergencia sanitaria por el Covid-19”, señalaron a través de un escrito.

Esta situación llevó a la promoción, por parte de la titular de la de la Unidad Funcional de Defensa en lo Civil y Comercial y de Familia Nª 6 –Dra. Carolina Cedola- de un amparo de incidencia colectiva que mereció acogida cautelar por la Juez de grado el pasado 7 de octubre y fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo el 27 de mayo de 2021.