El Covid complicó a Alvarado que sigue sumando pibes

Los tests previos al partido del miércoles a las 19 frente a Mitre de Santiago del Estero, le trajeron un dolor de cabeza a Gastón Coyette. Porque a la ausencia de Marcos Astina, le sumó cuatro casos positivos más de Covid en el plantel y se le acortó mucho el plantel para afrontar este compromiso, y mínimo, el próximo frente a Atlanta. Por este motivo, el entrenador tuvo que recurrir a la Primera Local y sumar futbolistas juveniles para completar la lista.

De los cuatro nuevos casos, tres fueron títulares en la victoria frente a Estudiantes de Caseros, y el otro había ingresado en el complemento: Brian Mieres, Valentín Dimare, Franco Malagueño y Emiliano Bogado dieron positivo y debieron aislarse, con la buena noticia de que están todos en buen estado de salud.

En lo estrictamente deportivo, habrá que ver cómo reacomoda el equipo el técnico teniendo en cuenta que no tiene un reemplazante natural del lateral derecho (las veces que no jugó estuvo Malagueño, que está en la misma situación), y tampoco tiene otro jugador de las características de Bogado (habitual relevo de Astina). Por eso, lejos estará de mantener ese equipo casi de memoria que venía repitiendo y hasta no sería extraño que modifique el sistema habitual. La buena noticia es que está entre los convocados Darío Cáceres, que se había perdido el juego en Buenos Aires. Entre los lesionados, se mantienen Robertino Giacomini, Iván Molinas y Matías Rodríguez.

En los convocados, sobresalen las presencias de Joaquín Méndez y Joaquín Banchio, que tienen su estreno en la lista. Ellos se suman a Santiago González, Sebastián Jaurena, Dylan Manazza, Mauricio Pertierra, Juan Rivolta y Matías Varela, para un total de 8 futbolistas del club entre los 20. El resto son: Juan Alsina, Darío Cáceres, Felipe Cadenazzi, Pedro Fernández, Agustín Irazoque, Franco Ledesma, Leandro Navarro, Leandro Ramírez, Esteban Ruiz Díaz, Mauro Valiente, Ezequiel Vidal y Julián Vitale.