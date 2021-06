Se sacó la mufa: Círculo se regaló un triunfazo

Ever Ullúa marcó el único tanto del partido y le dio un triunfo muy necesario al "papero". (Foto: Martín Angelini)

¡Qué alegría Círculo! El "papero" no ganaba desde la última fecha previa a la pandemia, allá por marzo de 2020, pasó por todas, en la Reválida y en este inicio de temporada, donde sólo consiguió tres empates, cuando venía de cuatro derrotas consecutivas, cuando muchos ponían en duda a Gustavo Noto, el conjunto de Otamendi resurgió, demostró amor propio, coraje, muchas ganas y obtuvo un gran triunfo sobre Villa Mitre de Bahía Blanca por 1 a 0.

Cuando hay tantos cambios hay dos opciones. Que el equipo cambie radicalmente para bien o que profundice su mal momento y se termine hundiendo. El arranque de Círculo, demostró que los que tenían la oportunidad no la querían desaprovechar, que era su chance y que querían llegar al equipo para quedarse. Renovado, con ganas, el "papero" salió a plantarse contra uno de los grandes de la categoría y en dos minutos le avisó que lo iba a ir a buscar. De entrada, Vértiz ganó por derecha, metió el centro rasante y no llegó Reali por el otro lado. Enseguida, la pelota larga fue para Benedetti que se filtró bien, dudó por la posición y terminó rematando débil a las manos del arquero.

El juego se equilibró pero con Círculo más determinado, Villa Mitre abusando del pelotazo y teniendo como principal arma ofensiva la pelota parada. Sin embargo, la defensa local respondió bien y no pasó mayores sobresaltos, salvo un remate de Ramírez que sacó bien por encima del travesaño el debutante Lucio Chiappero. A los 26', después de un rato sin atacar, lo de Noto lo hicieron a fondo, ganó Reali por izquierda, llegó al fondo y metió el centro que se cerró, Tavoliere cacheteó para adentro y el rebote le quedó a Ever Ullúa que se tomó un segundo, controló y definió rasante para el 1 a 0. Empezó otro partido, Villa Mitre fue con todo pero sin ideas, Círculo trató de cuidar el resultado con la pelota y no sufrió demasiado, salvo dos jugadas en el cierre de la etapa que se perdieron cerca de cada uno de los palos.

Con la misma actitud, Círculo salió concentrado al complemento y con la intención de golpear nuevamente y ganar en tranquilidad. Lo tuvo Charra en una pelota parada, tras una peinada de Nasif (y aparente posición adelantada no sancionada), pero Tavoliere despejó con el pie. Estaba luchado, la cancha pesada hacía que se vaya sintiendo el desgaste, pero todos entregando hasta lo último, recuperando y consiguiendo lo más importante, jugar lejos de Chiappero. Con el correr de los minutos, con más empuje que fútbol, Villa Mitre lo empezó a meter, sumó gente de ataque y buscó por arriba el empate. El compromiso del equipo local salió a la luz con todos defendiendo el arco, con Pájaro sacando con lo justo al córner, con Vértiz despejando sobre la línea con el pecho y con varios trabando en el borde del área chica con cualquiera de blanco que aparecía para empujar.

Con el corazón lo aguantó Círculo. Sin la pelota pero con mucha entrega, defendiendo todos, luchando, peleando, metiendo, sabiendo la importancia del resultado que se estaba obteniendo. La visita mandó a los centrales al área para tratar de ganar por arriba, pero hoy el "papero" era una muralla impenetrable, con Chiappero, con los centrales, con los once defendiendo un triunfo tan esperado como necesario. Desde el 14 de marzo de 2019 que el Rojiverde no festejaba y esta victoria post pandemia se disfruta mucho, cambia el aire, devuelve confianza y le da un nuevo renacer al conjunto de Gustavo Noto.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Lucio Chiappero; Gabriel Charra, Juan Manuel Zarza y Facundo Nasif; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Ramiro Garay, Ramiro Rodríguez y Matías Reali; Ever Ullúa y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 24' Enzo Astiz por Benedetti, 27' Bruno Vedda por Garay y 40' Rodrigo Núñez por Ullúa.

Villa Mitre (Bahía Blanca) (0): Facundo Tavoliere; Federico Tanner, Facundo Laumann, Nicolás Del Greco y Juan Elordi; Fabián Dauwalder, Alfredo Ramírez, Leonardo López y Enzo González; Alejo Distaulo y Carlos Herrera. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST 0' Iván Escobares por Tanner, 18' Alan Nungeser por González y 27' Maximiliano Herrera por López.

Goles: PT 26' Ullúa (CD)

Árbitro: Franco Morón (General Pico).

Estadio: Guillermo Trama.