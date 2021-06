El peor rival de Alvarado es el Covid

Gastón Coyette otra vez tendrá que hacer malabares y agudizar el ingenio para elegir los once.

Lo que los rivales no pueden hacer, el coronavirus se está encargando de complicar. Alvarado atraviesa su mejor momento en la temporada y quizá en la categoría, pero el panorama para visitar el martes a Atlanta está muy lejos de ser el ideal. Cuando la semana pasada se dieron cuatro casos positivos de Covid, se sabía que estos nuevos testos previos al viaje a Buenos Aires podía traer malas noticias. Y así fue, este domingo se confirmaron cinco futbolistas que se contagiaron, junto al ayudante de campo Claudio Graff, y quedaron descartados para las próximas dos fechas.

La ilusión de meterse en la próxima instancia está latente, pero inevitablemente pierde mucha fuerza con esta noticia. Es cierto que con muchas ausencias frente a Mitre de Santiago del Estero el equipo hizo un gran partido y ganó con autoridad, pero ahora la situación es considerablemente peor. Los tres centrodelanteros (Felipe Cadenazzi, Mauro Valiente y Robertino Giacomini), uno de los centrales (Franco Ledesma) y el lateral juvenil Mauricio Pertierra dieron positivo en los nuevos testeos. También Claudio Graff, pero en este caso la baja es en el banco de suplentes.

A los mencionados, hay que sumarles a Brian Mieres, Franco Malagueño, Emiliano Bogado y Valentín Dimare, que tampoco pudieron estar ante los santiagueños. Como contrapartida, el entrenador tendrá un regreso, que es el de Marcos Astina, que cumplió con los días de aislamiento y está en condiciones de reaparecer. También se espera que pueda sumar minutos Darío Cáceres, el lateral que fue al banco de suplentes el miércoles, pero está regresando de un desgarro y no fue arriesgado.

El plantel de Gastón Coyette, con esta noticia que explotó el domingo después del mediodía, volverá a entrenar el lunes por la mañana y luego emprenderá viaje a Buenos Aires. Lo más importante, es que en las horas que faltan no aparezcan síntomas en ningún jugador más, para evitar sufrir más pérdidas. Allí se conocerá la lista de viajeros y, a partir de ahí, a dilucidar qué once y qué sistema determinará el entrenador, ya que no tiene los intérpretes, por características, para repetir el 3-5-2 del partido anterior.