Con lo que le queda, Alvarado quiere sorprender a Atlanta

Siempre se sale a ganar, la ilusión es lo último que se pierde, pero la realidad es que Alvarado está en clara desventaja para visitar a las 15.30 a Atlanta, por la 15ta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El brote de Covid que acecha al plantel dejó pocas variantes al entrenador Gastón Coyette que viajó con sólo 11 profesionales (dos arqueros) y repleto de juveniles.

Aunque los casos en el país han disminuído y la vacunación permite ilusionarse con un futuro mucho mejor, en el fútbol sigue habiendo clubes que sufren contagios masivos y condicionan su panorama deportivo. Esta vez le tocó a Alvarado, lo tiene que afrontar y, claramente, tiene menos argumentos para ir a buscar un triunfo frente a Atlanta, el conjunto dirigido por Walter Erviti, que en caso de ganar se subirá a lo más alto de la tabla.

La realidad es que del partido anterior, Coyette sólo no contará con tres titulares: Franco Ledesma, Mauro Valiente y Felipe Cadenazzi. El tema es que para el choque con Mitre de Santiago del Estero ya habían faltado varios jugadores, que siguen estando afuera, y con los que se sumaron, son 9 las bajas en un plantel que no se caracteriza por su extensión. Entonces, el entrenador cuenta con un rompecabezas, utilizará futbolistas en posiciones que no son naturales y, de jugar con dos, se quedó sin centrodelanteros. Entre tantas malas, las buenas pasan por los regreso de Marcos Astina (se recuperó de Covid) y Darío Cáceres, se aceleraron los pasos de su recuperación muscular por necesidad.

En ese contexto, la idea del técnico es repetir sistema, con tres centrales, un mediocampo súper poblado y dos delanteros explosivos. Igual, para reemplazar a Ledesma no tiene uno de las mismas características y apostaría a la experiencia de Cáceres para que acompañe a Irazoque y Alsina. También podría retrasar a Julián Vitale, pero perdería orden táctico y relevo en la mitad de la cancha. Arriba, Astina volverá a ser la carta más importante ante la ausencia de Cadenazzi, y su acompañante saldría de Leandro Ramírez o un juvenil con un puñado de minutos como Joaquín Méndez.

Por el lado de Atlanta, el panorama es mucho más claro y sabe que si gana se subirá a la cima de la Zona A. El "Bohemio" es uno de los candidatos, tiene un gran plantel, pero llega con cuatro partidos sin conocer la victoria y tiene la obligación por partida doble, viendo la situación de su rival. En los locales hay presencia marplatense en el banco de suplentes, con Walter Erviti en su primera experiencia como entrenador, y Juan Francisco Rago en el arco, como capitán e ídolo del histórico club de Villa Crespo.

Síntesis

Atlanta: Juan Francisco Rago; Leonardo Flores, Alan Pérez, Martín García y Valentín Perales; Mauro Luque, Agustín Bolívar, Joaquín Ochoa Giménez y Fabricio Pedrozo; Santiago Solari e Ignacio Colombini. DT: Walter Erviti.

Alvarado: Pedro Fernández; Juan Ramón Alsina, Agustín Irazoque y Darío Cáceres; Santiago González, Julián Vitale, Sebastián Jaurena, Leandro Navarro y Ezequiel Vidal; Marcos Astina y Leandro Ramírez o Joaquín Méndez. DT: Gastón Coyette.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: “Dr. León Kolbowski”.

Hora: 15.30

TV: TyC Sports.