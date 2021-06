Luca Vildoza y Patricio Garino, en la preselección olímpica

Sergio Hernández, entrenador del seleccionado masculino de básquet, anunció hoy a los 15 jugadores con los que comenzará a trabajar a fines de este mes en Las Vegas con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En ella están los marplatenses Luca Vildoza -de reciente desembarco a New York Knicks- y Patricio Garino -volviendo a su mejor forma en Zalgiris Kaunas-.

La preselección de Hernández incluye a 10 de los 12 jugadores que integraron el plantel que fue subcampeón mundial en China 2019 y cinco nuevos citados: Leandro Bolmaro, Juan Pablo Vaulet, Lautaro Berra, Francisco Cáffaro y Juan Francisco Fernández (de 18 años, jugará el Mundial Sub 19).

"Los 12 de China se ganaron el derecho a una preselección y, en condiciones normales, estarían convocados, pero hay que acotar la lista tanto como los tiempos por este contexto tan particular”, explicó Hernández a prensa de la CAB.

Los citados son los bases Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Nicolás Laprovittola (Real Madrid) y Luca Vildoza (New York Knicks); los escoltas Nicolás Brussino (Zaragoza) y Bolmaro (Barcelona); los aleros Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder), Patricio Garino (Zalgiris Kaunas), Vaulet (Manresa) y Máximo Fjellerup (San Lorenzo); los ala pivotes Luis Scola (Varese) y Fernández (Fuenlabrada); y los pivotes Marcos Delia (Trieste), Tayavek Gallizzi (Instituto), Berra (Obras Sanitarias) y Cáffaro (Universidad de Virginia).

"Armé una preselección de la que pueda salir un equipo lo más competitivo posible pero que, a la vez, tenga una cantidad de jugadores que puedan estar los próximos 10 años en nuestra Selección. Seguimos en la misma línea de los últimos años", aclaró el DT.

Después de analizar diversas opciones en este contexto de pandemia, Argentina tomó la decisión de aceptar la invitación de USA Basketnall y hará su preparación olímpica en Las Vegas. La delegación nacional viajará el 26 de junio para trabajar en esa ciudad estadounidense, con amistosos ante Estados Unidos, Australia y Nigeria incluidos, hasta el 16 de julio.

Un día después, los argentinos volarán a Japón para ingresar el 18 de julio a la Villa Olímpica de Tokio, donde realizarán la parte final de la previa hasta el debut, el 26, ante el ganador del Preolímpico que se disputará en Kaunas (Lituania). El 29 enfrentarán a España, en la reedición de la final mundialista de hace dos años, y cerrarán la primera fase el 1° de agosto contra el local Japón, dirigido por el argentino Julio Lamas.

"Individualmente, no hay dudas de que llegamos mejor que a China, hace dos años. Lo que han hecho Campazzo, Vildoza, Laprovittola, Deck, Brussino, Delía y Bolmaro, entre otros, deja claro que están muy por encima de lo que ellos mismos eran en 2019. No hay ninguno que haya bajado el nivel, ni siquiera que lo haya mantenido. Todos están mejor. Mucho mejor. Esto no significa que en Tokio vayamos a jugar como en China, pero nos marca algo. Para ilusión tenemos”, finalizó el 'Oveja' Hernández.