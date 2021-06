Al final, Círculo juega con Ciudad de Bolivar en Otamendi, pero de visitante

El fútbol argentino tiene estas cosas que muchas veces son difíciles de explicar. O que directamente no tienen explicación. Círculo Deportivo recibirá el lunes a las 14.30 a Ciudad de Bolivar en el estadio "Guillermo Trama", por la séptima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, pero en la planilla dirá que es visitante. El partido que se iba a jugar en Chivilcoy finalmente no fue autorizado por la municipalidad de esa ciudad y, sin sedes posibles, se consiguió jugarlo en Otamendi, pero sin invertir la localía.

La situación sanitaria es compleja en varias partes del país y eso hace que la organización y logística para los encuentros no pueda armarse con anticipación. El miércoles se anunció que volvía el Federal A y Círculo tenía que ir a Bolívar. Como esa ciudad está muy complicada, el Intendente no autorizó eventos deportivos. El local comenzó a buscar variantes y se encontró con el no de algunas ciudades, hasta que en Chivilcoy le dieron el visto bueno. El juego se programó para el martes a las 14.30 en el "Raúl Lungarzo" de Independiente. Todo bien, el "Papero" a reprogramar el viaje. Sin embargo, este viernes a la mañana, llegó una comunicación que Chivilcoy no aceptaba el encuentro en su jurisdicción y, otra vez a ver qué hacer.

Después de algunas charlas entre los dirigentes de ambos clubes y el visto bueno del Consejo Federal, se consensuó que el partido se juegue en la cancha de Círculo, pero no permitían invertir la localía, por lo que el "Papero" será en los papeles visitante en su casa. De esta manera, cuando se encuentren por la segunda rueda, el cruce será nuevamente en el "Guillermo Trama". Además, se cambió nuevamente el día y quedó confirmado para el lunes a las 14.30. En ese contexto, con idas y vueltas, Gustavo Noto tiene que planificar la semana y el equipo que pondrá en cancha en busca de su primer triunfo en la temporada.