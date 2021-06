Transportistas escolares ofrecen sus combis para "descongestionar" la hora pico de colectivos

Una columna de combis escolares cortaron el tránsito en la esquina de la avenida Luro a la altura de Yrigoyen, para reclamar al gobierno nacional y provincial para que les permitan trabajar o al menos otorguen algún subsidio. Afirman que hay unas 300 familias en Mar del Plata que están "totalmente paradas".

"Lamentablemente no es nuestro deseo estar acá. Nuestro lugar está en las puertas de las escuelas y trabajando. Nosotros hicimos un petitorio el 28 de mayo y no hemos teido respuesta. La verdad que no podemos seguir esperando", expresó en diálogo con 0223, Cristina Rubio, vocera de los transportistas escolares de Mar del Plata.

Por su parte, Rafael Canobra, referente del sector a nivel provincial, afirmó que el sector busca que el estado asista económicamente a los trabajadores que no pueden trabajar durante la fase 2 y arrastran todo el 2020 sin actividad. "Que se saquen también los impuestos al igual que en Mar del Plata, como patente, gasto de habilitación". agregó.

"El diálogo es positivo pero lento y sin soluciones. Estamos todos los días en casa uno de los 135 distritos, tratando de defender el trabajo y logrando pequeñas cosas que van ayudando", señaló Canobra.

En ese aspecto, añadió: "Planteamos la posibilidad que se pueda ayudar al transporte público de Mar del Plata, que está superado totalmente en las horas pico Y el gobierno no hace nada: tiene a la mano 300 unidades para poder sacar la hora pico. Y no sacarle ni a las empresas de colectivos ni ir contra el chofer de UTA. Lograr que la ciudadanía viaje tranquila y bajar los contagios y las muertes", remarcó.

"En Mar del Plata hay 300 familias y hay que multiplicarla en algunos casos por dos, ya que tenés chofer y celador. Y en la provincia hay 6500 familias, totalmente paradas", finalizó.