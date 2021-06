Otro duro golpe para Círculo

No hay caso. Desde antes de la pandemia, Círculo Deportivo no conoce lo que es la victoria. Una vez más se va cabizbajo, con otra derrota que golpea y duele, esta vez frente a Ciudad de Bolívar por la séptima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. En Otamendi, como visitante, el conjunto de Gustavo Noto jugó de igual a igual una hora, pero después de quedar en desventaja, no le encontró la vuelta y el "celeste" se llevó el triunfo por 2 a 0.

El día, el horario, el contexto, hicieron que todo sea raro. Y a los jugadores también pareció costarles meterse en el juego, no encontraban buenas combinaciones, los arcos quedaban lejos y el partido era lento y equilibrado. Muy estudiado, sin que ninguno pudiera lastimar con sus mejores virtudes, la pelota parada parecía ser la opción para quebrar el cero. Por esa vía inquietó Círculo con una seguidilla de tiros de esquina en la que dos fueron conectadas por Diego Martínez, una peinando en el primer palo y un defensor alcanzó a despejar y otra metiendo el frentazo que el arquero Ramiro Biscardi alcanzó a cachetear hacia un costado. La otra que tuvo el Papero en esa etapa, también fue a través de una pelota quieta, con un tiro libre de Belucci que se fue apenas alto.

Del otro lado, poquito también. Pero tuvo la más clara de la etapa y fue por un error de Círculo. Rancic, uno de los más claros en esa media hora inicial, perdió una pelota en el borde del área y Peters encaró mano a mano a Del Curto, se acomodó para definir de derecha y el volante central se repuso para tirarse con todo y poner la punta del botín para salvar de manera providencial y mandar al córner. Hubo una más para el "celeste" antes del cierre de la etapa con un centro lejano de Vitale que sobró a Zarza y que Peters cabeceó sin demasiada dirección ni fuerza, y se fue afuera controlada por Del Curto.

Para el complemento, El técnico visitante mandó a la cancha a su goleador, Alfredo Troncoso, sacó un mediocampista y le diomás presencia en ataque. La visita intentó tomaar el protagonismo y Círculo casi lo sorprende con una corrida de Ullúa y un centro bajo que Álvarez mandó al córner cuando llegaba Benedetti para empujar. Ahí tomó el control del partido el "Papero" y se fue a jugar lejos de Del Curto, pero Ciudad tenía preparada una buena jugada colectiva, Ramírez asistió a Piarrou que había pasado bien al ataque, el capitán controló y sacó un derechazo que se fue apenas alto.

Cuando el partido estaba controlado, otra vez parejo en el medio, la visita (que hizo las veces de local), rompió el cero. Otra vez la llegada fue por el sector derecho del ataque, Peters metió el centro atrás como una puñalada, Troncoso dejó pasar y Santiago Izaguirre en el punto penal sólo tuvo que empujar con el arco vacío. El gol pegó duro en Círculo que quedó tambaleando Ciudad de Bolívar lo aprovechó. Primero apareció Del Curto ára ahogarle el segundo a Enzo Fernández, después otra vez Izaguirre lo tuvo con un centro atrás que tiró por arriba y en la tercera no falló Troncoso. Se metió con pelota dominada, y definió ante el achique de Del Curto para el 2 a 0 antes de llegar a la media hora.

El resto fue un Círculo buscando sin ideas y un Bolívar esperando agazapado la oportunidad de estirar la cuenta. El "Papero" sufrió la tercera derrota consecutiva y todavía no conoce la victoria en la temporada.

Síntesis

Ciudad de Bolívar (2): Ramiro Biscardi; Cristian Piarrou, Sebastián Álvarez, Facundo Quiroga y Leandro Vitale; Santiago Izaguirre, Eduardo Scasserra y Jonatan Campos; Diego Ramírez, Ramiro Peters y Elías Gutiérrez. DT: Mauricio Peralta.

Cambios: ST 0' Alfredo Troncoso por Campos, 19' Enzo Fernández por Gutiérrez, 35' Matías Navarro y Franco Irusta por Scaserra y Álvarez.

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Juan Manuel Zarza, Cristian Belucci y Lucas Sanchez; Enzo Vértiz, Ramiro Garay, Lucas Rancic y Ever Ullua; Diego Martínez y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 19' Enzo Astiz por Garay y 39' Rodrigo Núñez y Maximiliano Meza por Vértiz y Ullúa.

Goles: ST 18' Izaguirre (CdB) y 28' Troncoso (CdB)

Árbitro: Bruno Amiconi, de Salto.

Estadio: Guillermo Trama (local Ciudad de Bolívar)