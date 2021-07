Con su equipo "ideal", Alvarado busca extender la racha

Con el ánimo en alza y sabiendo que enfrente tiene un rival lleno de ausencias por un brote de Covid, Alvarado intentará esta tarde sumar un nuevo triunfo cuando visite desde las 15 a Nueva Chicago en Mataderos por la decimosexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El conjunto marplatense lleva siete partidos sin perder y se acerca a la zona de clasificación.

Respira el entrenador, la peor parte del brote de contagios y pasó y hoy sólo tiene afuera dos futbolistas que no son habituales titulares y que completarán el plantel de cara al próximo compromiso del viernes ante Almirante Brown en el Minella: Santiago González y Esteban Ruiz Díaz. Pero por otro lado, tiene el ejemplo propio para hacer hincapié en sus jugadores que no debe relajarse por las complicaciones del rival, Alvarado demostró reponerse a las ausencias y no debe dejar que el verdinegro haga lo mismo y le dé una sorpresa.

Enfrente hay ocho jugadores aislados (muchos titulares), entre ellos el marplatense Lucas Simón, y se le lesionó Horacio Martínez, el delantero de mucha trayectoria en el ascenso, por lo que el entrenador deberá improvisar en ataque. Por eso, es un arma de doble filo para los marplatenses que no pueden darse el gusto de relajarse y dejar puntos importantes en el camino.

Probables formaciones

Nueva Chicago: Augusto Bottini; Matías Fernández Lettieri, Alan Lorenzo y Diego Martínez; Maximiliano Correa, Lucas López, Gastón Espósito y José Luis Fernández; Rodrigo Aquino y Charpenter. DT: Walter Marchesi.

Alvarado: Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Darío Cáceres; Sebastián Jaurena, Julián Vitale y Leandro Navarro; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Estadio: Nueva Chicago.

Hora: 15.