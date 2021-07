Murió Jorge Landau, el histórico apoderado del Partido Justicialista

El histórico apoderado del Partido Justicialista (PJ) nacional y ex diputado nacional, Jorge Landau, murió en las últimas horas a los 74 años tras luchar contra una grave enfermedad, según informaron allegados. Su fallecimiento provocó hondo pesar en distintas generaciones de dirigentes peronistas con los cuales compartió su pasión por la política.

Landau, quien mantenía la calma hasta en los momentos de máxima tensión del cierre de listas, tuvo su última participación como garante de las nóminas del PJ en las elecciones internas que terminaron con la asunción del presidente Alberto Fernández al frente del partido.

Como apoderado del PJ y de otros sellos ligados al peronismo como el Frente de Todos, no sólo conocía secretos y vericuetos de la legislación electoral, sino que tenía bajo su órbita la poderosa lapicera que oficializaba la inscripción de frentes y candidatos, según replicó la agencia de noticias DIB.

El presidente Fernández escribió en la red social Twitter un emotivo mensaje para despedirlo, donde destacó su honestidad. “Lamento el fallecimiento de Jorge Landau, apoderado histórico y estimado del PJ. Con profundo pesar quiero expresar mi acompañamiento en su dolor a su familia y allegados. Gracias por su trabajo, su honestidad y su compromiso con el peronismo”, señaló.

“Mucha tristeza por el fallecimiento de Jorge Landau, histórico apoderado del PJ. Tuve la suerte de compartir y aprender de él ese rol. Gran compañero, un militante comprometido que supo acompañar siempre a Néstor y a Cristina. Mis condolencias para su familia y amigos”, escribió en la red social el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo: Profunda tristeza por la muerte de Jorge Landau, dirigente histórico y apoderado del PJ. Un gran militante de la unidad peronista. Te vamos a extrañar, compañero. Abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos”.

La diputada Cristina Álvarez Rodríguez lo despidió como “un gran compañero y militante que dedicó su vida al peronismo”, Aníbal Fernández como “un amigo y compañero” y la abogada Graciana Peñafort escribió: “Dolor inmenso. Acaba de fallecer Jorge Landau, histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos. Y mi amigo, sobre todo mi amigo. Me enseño tanto, me explico tanto. No tengo palabras. Mi pésame muy dolido a su bella familia de la cual tan orgulloso estaba”.