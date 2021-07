Por una jugada aislada, Círculo se quedó sin nada

Círculo no pudo romper con la defensa de Camioneros y terminó cayendo 1 a 0. (Foto: Martín Angelini)

No ligó ni un poco Círculo. No hizo un mal partido, pero perdió y el fútbol se cuenta por goles. Con muchas ausencias, el conjunto de Gustavo Noto hizo un partido muy digno ante Camioneros y mereció más, pero un tiro libre de Baglivo que sorprendió a Nieto que se patinó y no pudo sacarla, le terminó dando el triunfo por 1 a 0 a la visita por la 13ra fecha de la Zona 1 del Federal A.

Las últimas horas complicaron el panorama de Círculo que, a la ausencia de Nahuel Pájaro por suspensión, le sumó las bajas de Lucio Chiappero, Facundo Nasif, Ramiro Rodríguez y Enzo Astiz por Covid, lo que obligó a Gustavo Noto a rearmar el equipo, formar un rompecabezas y por eso nos encontramos con jugadores en posiciones que no estamos acostumbrados a ver: Bruno Vedda fue el volante central, Rodrigo Núñez y Diego Martínez, hombres de ataque, tuvieron que cumplir la función de interiores en la mitad de la cancha.

Pero no le costó al local en el arranque, lo que más perjudicaba era el intenso viento y la cancha mojada que exponía a cometer errores. Sin embargo, en ese contexto, el "Papero" fue el que tomó el control de entrada aunque le costó llegar con peligro al arco de Jara. Camioneros estudiaba el terreno y trataba de salir rápido, pero no lastimaba a Sebastián Nieto en su estreno en la categoría. La más clara fue para la visita a los 26', tras un rebote de un córner le quedó a Federico Sánchez y el central, en el borde del área chica, la tiró por arriba del travesaño. La respuesta fue con una buena jugada colectiva, la empezó Reali, siguió por Vedda, la tuvo Ullúa que estaba en buena posición, prefirió buscar a Benedetti y le cayó a las manos del arquero.

Era muy luchado y poco jugado, la sensación era que se podía abrir en una pelota parada y en un tiro de esquina apareció Charra y cabeceó apenas arriba del travesaño. Parecía que se iban al descanso con el tablero en blanco, pero un tiro libre desde 35 metros de Gonzalo Baglivo sorprendió a Sebastián Nieto que se resbaló y no alcanzó a sacar sobre su palo derecho. Mazazo para Círculo que se fue al vestuario abajo en el marcador.

Con el envión del gol antes del descanso, salió con todo Camioneros, dibujó una gran maniobra, pivoteó Parisi y Smaldone se lo perdió desde la medialuna a los 2'. No reaccionaba Círculo y la visita se adueñó de las acciones. Pero se descuidó y de contra llegó la respuesta del local que corrió con Ullúa y generó un llamado de atención. En un córner, nadie pudo empujarle en un tumulto en la boca del arco, pero ya había recuperado la postura el equipo de Noto. El partido se hizo de ida y vuelta, fueron de arco a arco, Nieto con el pie ahogó el segundo grito visitante y, en la contra, la manejó bárbaro Matías Reali, llegó al fondo y sacó el centro servido a Diego Martínez que, con el arco libre, le erró por centímetros de cabeza en lo que era el empate. Noto mandó a Ayala y Batista, piernas frescas por dos futbolistas que cumplieron otras funciones como Núñez y Martínez.

Los cambios le dieron fluidez al "papero", pero seguía costando llegar con riesgo. Ayala que recién había ingresado apenas duró 10' por una lesión y Restovich fue el que entró para tratar de generar fútbol. La expulsión de Ferreyra por un golpe a Rodríguez le dio un cuarto de hora con un hombre más al dueño de casa que iba con todo. Camioneros sólo defendía y muy cerca de su área. Barberini tuvo el empate pero no pudo darle fuerza al cabezazo y controló Jara. La visita aguantaba, enfriaba el partido, metía cambios y esperaba el pitazo final. Pero antes tenía que zafar, porque Restovich ganó una falta en el borde del área y Ullúa no pudo repetir lo de Sansinena.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sebastián Nieto; Juan Zarza, Emiliano Rodríguez y Gabriel Charra; Enzo Vértiz, Bruno Vedda, Rodrigo Núñez, Diego Martínez y Matías Reali; Ever Ullúa y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 18' Sebastián Batista e Iñaki Ayala por Núñez y Martínez, 28' Agustín Restovich por Ayala, y 34' Pedro Barberini por Rodríguez.

Camioneros (1): Marcos Jara; Juan Ferreyra, Lautaro Vassarotto, Federico Sánchez y Martín Vázquez; Rodrigo Giorno, Gonzalo Baglivo, Kevin Smaldone y Facundo Moyano; Gonzalo Vivanco y Gonzalo Parisi. DT: Livio Prieto.

Cambios: ST 22' Agustín Briones por Moyano, 34' Alan Olinik y Federico Cataldi por Vivanco y Baglivo, y 43' Matías González y Ezequiel Morales por Smaldone y Parisi.

Goles: PT 46' Baglivo (CD).

Incidencias: ST 32' expulsado Ferreyra (C)

Árbitro: Joaquín Gil, de San Pedro.

Estadio: Guillermo Trama.