En el vacunatorio de la Unmdp ya se aplican por día unas 800 dosis contra el Covid

Mientras se espera el arribo a Mar del Plata de otras 17.100 dosis de vacunas contra el coronavirus, el operativo en los distintos puntos de la ciudad continúa a ritmo sostenido y se registra una gran afluencia de personas a los vacunatorios; sobre todo, a partir de que habilitara la vacunación sin turno para mayores de 50 años sin patologías o de entre 18 y 49 años que integren los grupos de riesgo.

Mariela Salinas, coordinadora del vacunatorio que funciona en la Facultad de Arquitectura de la Unmdp, precisó que en ese lugar en particular se aplican, en promedio, unas 800 dosis diarias, cuando semanas atrás alcanzaban las 500 por día. Allí, esta mañana, llegaron 1800 dosis de AztraZeneca que, se estima, serán aplicadas durante el fin de semana.

“Desde hace tres o cuatro días no damos a basto”, reconoció Salinas y se mostró confiada en que el ritmo se mantendrá en las próximas semanas, a medida que baje la edad de las personas que tendrán prioridad.

Por otra parte, Salinas contó que suelen detectar casos de personas que mienten para adelantarse, sobre todo, con patologías que luego no pueden demostrar. “Sin certificado, no los podemos vacunar”, aclaró.

Otra controversia que se sigue generando en los vacunatorios tiene que ver con que la gente pretende elegir la vacuna que se le aplicará. “Todo el mundo quiere venirse a vacunar con la Sputnik”, aseguró y comentó que “hay discusiones porque la gente no entiende que no es un mercado”. “Tenemos que ser conscientes de que muchas personas se están muriendo por Covid. Entonces, cuando les llegue el turno, se tienen que aplicar la vacuna que está y tienen que tener la plena confianza de que hasta el momento no hay nada que acredite que genera algún tipo de problema”, definió.