Leandro Pompilio le "pegó" a Riquelme y Ameal

Todavía sigan retumbando las secuelas de lo que se vivió en Belo Horizonte con la eliminación de Boca a manos de Atlético Mineiro, las polémicas intervenciones del VAR y, sobre todo, los incidentes en la zona de vestuarios donde dirigentes y jugadores se enfrentaron con la seguridad del local y la policía brasileña. El que salió a dar su opinión fue Leandro Pompilio, hijo de Pedro, expresidente "xeneize" fallecido en 2008. Como de costumbre, no se guardó nada y "apuntó" contra Jorge Ameal y Juan Román Riquelme.

Respecto al máximo ídolo de Boca, la postura de Pompilio es algo que muchos criticaron y que parecía necesario luego de lo que había pasado en la ida y las declaraciones del presidente de Mineiro de cómo los iban a recibir: "Riquelme tendría que haber viajado, con él ahí la historia hubiera sido otra, porque Domínguez lo respeta", aseguró en una nota con "Súper Deportivo Radio" en Radio Villa Trinidad.

Además, remarcó que "yo tengo aprecio por Román, pero la verdad es que tendría que haber viajado como vicepresidente del club, ya que el presidente no fue" Y siguió: "A partir de ahora hay que hacer cambios y reestructurar algunas cuestiones, porque viene muy mal desde arriba. Si la cabeza está mal, el resto es un desastre. Hay jugadores y gente que ya no tendrían que estar, las imágenes lo dicen todo y somos el hazmerreir del muno. Llegó la hora que el presidente (Ameal) tome las decisiones que no tomó hasta ahora", criticó.

Y fue más allá: "Si yo fuera presidente de boca y veo a Cascini, Bermúdez y otros dirigentes a las piñas, les pido la renuncia y también sanciono a los jugadores. Fue una locura lo que hicieron, un papelón"

Luego, agregó: "Si hoy fuera presidente de Boca y veo a Cascini y Bermúdez a las piñas y a todos los dirigentes que estuvieron comprometidos, les pido la renuncia y también sanciono a los jugadores. Fue una locura lo que hicieron, un papelón. Ellos tendrían que estar para calmar a los jugadores, no pueden permitir lo que pasó. Ver las imágenes de Cascini pegándole una trompada a uno de seguridad es una locura. Él está dando esa imagen del Consejo de Fútbol de Boca", sentenció.

Por último, contó cómo imagina que habría actuado su padre Pedro, uno de los grandes dirigentes que tuvo el club, vicepresidente de Mauricio Macri y luego presidente hasta su muerte. "Mi papá tenía peso en AFA y en Conmebol, lo respetaba todo el mundo. Si le anulaban el gol, como se lo anularon en la Bombonera, hubiera ido fuerte contra la Conmebol. Con público hubiera sido una masacre". afirmó.